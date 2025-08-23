La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal La compañía asegura que «la res, que se acostó por su debilidad, tuvo que ser retirada del ruedo con la intervención de varias personas»

LA VERDAD Sábado, 23 de agosto 2025, 13:43 Comenta Compartir

La empresa Tauromagia y Eventos SL, organizadora del festejo taurino celebrado el pasado 14 de agosto de 2025 en la plaza portátil de Fortuna, que desató la polémica y las denuncias de maltrato animal por parte de partidos políticos y organizaciones animales, niega las acusaciones y destaca su «compromiso con la seguridad, el bienestar animal y el cumplimiento de la normativa vigente».

La compañía asegura que, durante la lidia de la primera res, «un aficionado toreó con capote, provocando la caída del animal debido a su evidente falta de fuerza, lo que generó protestas entre los espectadores. La res, que se acostó por su debilidad, tuvo que ser retirada del ruedo con la intervención de varias personas».

Según la empresa, el Delegado Gubernativo recordó a este hombre las instrucciones que prohibían torear a los animales, «pero estas fueron desoídas», ya que, como indica la empresa, el aficionado repitió la acción con la segunda res, «causando que la res se acostara nuevamente en dos ocasiones, lo que impidió continuar con el festejo y provocó una grave alteración del orden. Esto requirió la intervención de patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local para restablecer la calma en el recinto».

Además, insisten en que las reses no fueron puntilladas al finalizar el evento, sino que se trasladaron al matadero de Cabezo de la Playa, en Murcia, para su sacrificio.

Pepe Muñoz de Maya, gerente de Tauromagia y Eventos SL, ha expresado su rechazo a la «falta de responsabilidad de algunos partidos políticos que han querido manipular y mentir sobre este hecho con fines partidistas».