La empresa del depósito de residuos renuncia a abrir una planta de biogás en Calasparra Cede tras la presión vecinal y la advertencia de la alcaldesa sobre el «grave perjuicio» ambiental que tendría ampliar las instalaciones

Claudio Caballero Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:07 Comenta Compartir

La presión vecinal en Calasparra para que la empresa de reciclados Tara S. L. no acometa la ampliación de las instalaciones que había solicitado en el Ayuntamiento ha surtido efecto. El martes, la alcaldesa, la socialista Teresa García, anunció que iba a paralizar el expediente de presentado por la mercantil. Ese mismo día, hubo una concentración de vecinos, que advirtierondel impacto a la flora, la fauna y los recursos turísticos. entre ellos la Cueva del Puerto.

Al día siguiente, la propia empresa trasladó al Consistorio su voluntad de desistir del proyecto, que incluía la puesta en marcha de una planta de biogás.

Según explicó García, la empresa Reciclados Tara S.L. registró una solicitud para obtener la declaración de interés público, un requisito necesario para ampliar sus instalaciones e instalar una planta de biogás en el municipio.

Sin embargo, se trataba de una «solicitud que suponía un grave perjuicio para el entorno natural de este enclave», según sus propias palabras. García añadió que el miércoles trasladó a la mercantil la postura que el Ayuntamiento ha tenido desde el primer día; «que no es otra que una posición responsable y firme, centrada exclusivamente en los intereses generales del municipio, tanto ahora como para el futuro».

Críticas de los populares

María Marín, portavoz municipal del Partido Popular, calificó la actitud de la regidora de «esperpéntica». Y aseveró que lleva «mintiendo desde hace quince días, cuando supo lo que iba a ocurrir y ha estado mirando para otro lado».

Temas

Calasparra

Residuos