La empresa Actúa se lleva el megacontrato de basuras en Archena por 27 millones El nuevo servicio contempla la renovación de la flora de vehículos y contenedores y nuevos depósitos para reciclaje

LA VERDAD Martes, 7 de octubre 2025, 21:07

El Pleno del Ayuntamiento de Archena aprobó el pasado viernes la adjudicación a la empresa Actúa del nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria por más de 27 millones de euros para los próximos doce años. La inversión anual será de casi dos millones de euros, «el contrato más importante en cuantía y repercusión ciudadana de la historia del municipio», destacaron fuentes municipales.

La adjudicación contempla la instalación de 160 islas de reciclaje, la modernización de la flota de vehículos y contenedores, la implantación de la recogida de materia orgánica con contenedores marrones o el refuerzo de papeleras y dispositivos especiales en fechas clave como Semana Santa, Navidad, Carnaval o el Corpus.

El contrato prevé más de un millón de euros al año para la gestión del ecoparque municipal, 800.000 euros para limpieza viaria con la incorporación de nuevas barredoras, baldeadora y equipos manuales y 400.000 euros anuales para el mantenimiento y reposición de zonas verdes, jardines y parques infantiles, duplicando así el presupuesto actual.

«Referente regional»

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, destacó que «con este acuerdo damos un salto de calidad en la gestión medioambiental. Archena será un referente regional en limpieza, reciclaje y sostenibilidad, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y reforzando nuestra imagen como destino turístico».

La puesta en marcha del nuevo servicio supone un plan integral de modernización, sostenibilidad y eficiencia, que reforzará la limpieza urbana, consolidará a Archena como un municipio líder en gestión de residuos y proyectará una imagen renovada de cara al turismo, motor esencial de la economía local, según dichas fuentes.