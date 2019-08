«Empezó a llamarme maricón y después me pegó en la mejilla y en el cuello» Juan Antonio Hernández (1i), el joven que ayer denunció la presunta agresión homófoba tras salir de una discoteca, coloca la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento, el pasado mes de junio. / lv El presidente del colectivo LGTBI denuncia una agresión homófoba al salir de una discoteca; «el peor dolor es el que llevo ahora por dentro», relata la víctima JUAN RUIZ PALACIOS y JOSÉ LUIS PIÑERO Lunes, 26 agosto 2019, 08:32

«Estoy sin dormir, no he podido casi comer y han vuelto los fantasmas a mi cabeza. Salí de la discoteca, y a los pocos metros se me acercó un tipo y empezó seguirme y a llamarme maricón. Me gritó varias veces que le dijera 'hola, maricón'. Pero no le hice caso, y al final me agredió». El presidente de Diversimula LGTBIQ+, Juan Antonio Hernández, de 26 años, arranca así su relato tras denunciar ayer una agresión homófoba a la salida de una discoteca en el municipio de Mula.

Los hechos, siempre según la denuncia, se produjeron pasadas las siete de la mañana. Hernández, más conocido como Juanto, salió de la discoteca Piñuela después de pasar una noche de fiesta junto a sus amigos. «A los pocos metros, en una zona en la que hay un salón de juegos, un tío empezó a llamarme maricón. Me insistió en que tenía que decirle: 'Hola, maricón'. No hice caso. Cuando pensaba que ya había pasado el mal trago, me di la vuelta para seguir mi camino y él se quitó una zapatilla y me dio con ella en la mejilla derecha. Después, hizo lo mismo en el cuello», relata Juanto entre lágrimas y lamentos.

«Él se fue con sus amigos. Algunos de ellos no paraban de decirle que ya estaba bien, que me dejara en paz y que se calmara», añade. Por suerte, una patrulla de la Policía Local se encontraba por la zona y los agentes se acercaron hasta el lugar de los hechos. Allí, varios testigos les contaron lo que había pasado, y los efectivos no dudaron en identificar y cachear al presunto agresor. «Uno de los agentes se vino hacia mí y me dijo que tenía que ir al centro de salud de Mula para que me atendieran los médicos. Las heridas no son graves. A nivel físico, no son para tanto, aunque sí tengo que reconocer que el peor dolor es el que tengo hoy por dentro», lamenta este vecino muleño.

«Recuerdas otros episodios»

Juanto lleva horas intentando dormir. Este mismo domingo, pasadas las diez de la mañana, se dirigió hasta el cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia. «Cuando te pasa algo de esto, recuerdas episodios que ya viviste hace mucho tiempo. Y te hundes en la mierda. Eso sí, tengo que darle gracias a Dios porque en el lugar donde me agredieron había muchos testigos y tengo alrededor a gente que no para de apoyarme y que me quiere. Hechos como el que he vivido no tenían que producirse nunca. Es una pena», sostiene Juanto. «Estoy en casa de una de mis mejores amigas. Aquí, escondido. A mis padres no les he dicho nada. Se enterarán mañana -hoy- por la prensa. Ahora lo único que necesito es que se me pase esta ansiedad», concluye.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mula aprovechó para manifestar su «total y absoluto rechazo a todo aquello que vaya en contra de la libertad y de la diversidad sexual». El alcalde, Juan Jesús Moreno, aseguró que «nos encontramos consternados ante la agresión homófoba sufrida la pasada madrugada. Por ello, rechazamos y condenamos con contundencia todo tipo de manifestaciones homófobas. La violencia jamás será justificada, por lo que apoyaremos siempre al colectivo LGTBI».

«El mejor arma de reacción contra este tipo de agresiones y lacras sociales es, sin duda, la educación. Es muy importante visibilizar este tipo de acciones y condenarlas abiertamente para mantener el apoyo a todas las personas independientemente de su condición sexual», apuntó el regidor.

Moreno aprovechó para agradecer «a la organización de Diversimula LGTBIQ+ su labor constante, paciente y ejemplar, ya que la visualización de estos casos es fundamental e imprescindible en la lucha por la erradicación de los ataques homófobos».