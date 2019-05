Los ediles se quejan de la falta de medios

Para el concejal de Hacienda de Torre Pacheco, Carlos López, «hay un problema grave con la falta de medios que padecemos los ayuntamientos. Se nos exige rendir cuentas constantemente, lo que supone todos los trimestres parar el área económica solo para ese fin». El edil señala que el Ayuntamiento ha previsto la creación de una plaza de viceinterventor «para hacer frente a las exigencias».

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, destaca que «lo que dice el informe es que los ayuntamientos no disponen de más medios, como es el caso del de Mula. Ya me gustaría a mí poder tener más recursos y dar soluciones a este problema». El concejal de Hacienda de Bullas, Juan Pedro Muñoz, asegura que «el interventor no nos puso ningún reparo en 2016, algo que valoramos positivamente». Respecto a que este realice otras labores dentro del área económica, el edil afirma que «se debe a la falta de personal, derivada de las restricciones existentes para la contratación».

Para el alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, como evidencia de la contradicción en que incurren los ayuntamientos, señala que «tenemos extrajudiciales cada año y sin embargo tenemos superávit». El edil de Hacienda de San Pedro, José Fernández Andreo, asegura que «desde 2011, entre jubilaciones y vencimiento de contratos, hemos perdido cien trabajadores», y añade que «llevamos varios años sin hacer extrajudiciales de crédito y hemos cerrado cada año con superávit».