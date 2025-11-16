La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaldes, presidentas de las tres hermandades y reinas de las fiestas posan en la iglesia de San Bartolomé. Pep Beltrán

Más de doscientas personas participan en Ulea en la segunda jornada de convivencia en torno a la Santa Cruz

Las hermandades de Ulea, Abanilla y Granja de Rocamora organizaron el evento

Jesús Yelo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

Doscientas personas participaron este domingo, en la segunda jornada de convivencia en torno a la Santa y Vera Cruz que organizaron conjuntamente las hermandades de Ulea, Abanilla y Granja de Rocamora (Alicante), que poseen el Lignun Crucis, y que tienen en común la devoción hacia la Santa Cruz.

Tras la recepción en «Los Árboles Grandes» por parte de las autoridades locales, se celebró una procesión que partió desde el Baño de la Cruz y llegó hasta la iglesia de San Bartolomé donde se ofició una misa a cargo del sacerdote Julián Sánchez, y cantada por el coro de Ulea dirigido por Mari Cruz López. A ambos actos acudieron los alcaldes de Ulea, Víctor Manuel López; de Abanilla, José Antonio Blasco, y de Granja de Rocamora, José Manuel Nadal, así como las presidentas de las tres hermandades y las reinas de las fiestas de Ulea, entre otros. Al término de los actos litúrgicos hubo una comida en la pista del colegio Villa de Ulea para un total de 230 personas y que incluyó rifa, música y varias actividades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  5. 5

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  7. 7 La más grande entre las Magnas
  8. 8 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  9. 9 Dos heridos en un accidente de tráfico en Cartagena
  10. 10 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más de doscientas personas participan en Ulea en la segunda jornada de convivencia en torno a la Santa Cruz

Más de doscientas personas participan en Ulea en la segunda jornada de convivencia en torno a la Santa Cruz