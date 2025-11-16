Más de doscientas personas participan en Ulea en la segunda jornada de convivencia en torno a la Santa Cruz Las hermandades de Ulea, Abanilla y Granja de Rocamora organizaron el evento

Jesús Yelo Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:48 Comenta Compartir

Doscientas personas participaron este domingo, en la segunda jornada de convivencia en torno a la Santa y Vera Cruz que organizaron conjuntamente las hermandades de Ulea, Abanilla y Granja de Rocamora (Alicante), que poseen el Lignun Crucis, y que tienen en común la devoción hacia la Santa Cruz.

Tras la recepción en «Los Árboles Grandes» por parte de las autoridades locales, se celebró una procesión que partió desde el Baño de la Cruz y llegó hasta la iglesia de San Bartolomé donde se ofició una misa a cargo del sacerdote Julián Sánchez, y cantada por el coro de Ulea dirigido por Mari Cruz López. A ambos actos acudieron los alcaldes de Ulea, Víctor Manuel López; de Abanilla, José Antonio Blasco, y de Granja de Rocamora, José Manuel Nadal, así como las presidentas de las tres hermandades y las reinas de las fiestas de Ulea, entre otros. Al término de los actos litúrgicos hubo una comida en la pista del colegio Villa de Ulea para un total de 230 personas y que incluyó rifa, música y varias actividades.