La Dolorosa de Salzillo de Lorquí se muestra en 'Las Edades del Hombre' de Zamora La talla también viajará en 2026 al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, junto al Nazareno del escultor

El el vínculo que une para siempre al escultor Francisco Salzillo con la ciudad de Murcia es de sobra sabido. Pero menos conocida es la existencia de varias tallas del artista que acoge la parroquia de Santiago Apóstol de Lorquí. En concreto, una talla de la Virgen Dolorosa que ha abandonado momentáneamente su hogar murciano para integrarse dentro de la prestigiosa exposición 'Las Edades del Hombre', que se celebra en Zamora hasta el mes de abril de 2026 en la catedral de la ciudad, el edificio más representativo de la localidad y uno de los referentes de la arquitectura románica del país. Esta exposición es uno de los éxitos más sobresalientes de las últimas décadas en relación a la restauración y difusión del patrimonio en el ámbito nacional e internacional.

«Nuestra Dolorosa representará a nuestro municipio y a nuestra región en una exposición histórica. Es un paso más en el largo recorrido de promoción y puesta en valor de nuestro rico patrimonio. Un hito más que recordar y que pone a Lorquí en el mapa a nivel cultural, turístico y patrimonial», manifestó el alcalde, Joaquín Hernández.

No será la única escultura de Lorquí que forme parte de una muestra externa. La otra talla de Salzillo del municipio, el Nazareno, así como una talla de San José con el Niño viajarán al Museo Nacional de Escultura de Valladolidad dentro de una exhibición sobre el artista murciano, sobre la que se está trabajando en la organización y diseño. Es el único Nazareno que se atribuye a Salzillo, además de otra imagen que se conserva en Huércal-Overa.