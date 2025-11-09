Distinción para cuatro emprendedores de Ulea, Abarán y Villanueva por su implicación y compromiso con el medio rural

La Fundación Pedro Cano, de Blanca, acogió el pasado viernes la jornada 'Tierra de Oportunidades' que, organizada por CaixaBank, Adri Vega del Segura y Rural Talent, tiene como objetivo impulsar el emprendimiento rural en la Vega del Segura. Tras la bienvenida por parte del alcalde de Blanca, Pablo Cano, y de Patricia Fernández, presidenta del Grupo de Acción Local Adri Vega del Segura y alcaldesa de Archena, intervino Rosa María Santa Cruz, en representación de CaixaBank.

Para el regidor blanqueño, «jornadas como esta son solo una muestra del trabajo que el grupo Adri realiza durante todo el año. Los emprendedores que han recibido un premio son un símbolo de la capacidad, la inteligencia, la iniciativa y el talento que alberga nuestro Valle de Ricote».

Por su parte, la alcaldesa de Archena, agradeció a CaixaBank y Rural Talent «su implicación y compromiso con el desarrollo del medio rural, y por eso estas jornadas son tan valiosas porque reúnen a quienes creen en el territorio y a quienes lo trabajan cada día».

'Tierra de Oportunidades' es un proyecto de acción social de CaixaBank que ofrece apoyo económico, formación, asesoramiento y visibilidad para emprendedores y empresas de ámbito rural, con el fin de crear empleo y fijar población en municipios pequeños.

A continuación se hizo entrega de los premios a emprendedores rurales, que fueron María Cruz Garro Moreno «La Huertica», comercio de Ulea al por menor de frutas y verduras online; Lorenzo Boris Abellán Martínez, de Abarán, propietario de bodega Tinaha, por la elaboración de vino ecológico realizado en tinaja de barro; José Ángel Cuenca Sánchez y Alejandro García, agencia creativa de marketing y comunicación para proyectos gastronómicos, turísticos y de alimentación del entorno rural, y María Llanos Girón Rodríguez 'La joya del Valle de Ricote', Tour de cítricos en una finca dedicada a la citricultura y con alojamientos rurales.

Seguidamente se celebró una mesa redonda que fue moderada por el gerente de Adri Vega del Segura, José Luis Tornero Carpena, y en la que participaron los cuatro premiados que contaron aspectos relacionados con sus respectivas actividades. La jornada concluyó con la intervención de José Gil, técnico de Agrobank, y de la presentación de líneas de ayuda de Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP).