Asistentes a la concentración vecinal celebrada por la planta de biogás el 28 de mayo en Las Torres de Cotillas. Javier Carrión / AGM

El 14 de diciembre se celebrará la consulta popular sobre la instalación de la planta de biogás en Las Torres de Cotillas

Los vecinos podrán ejercer su derecho al voto entre las 10.00 y las 18.00 horas en los locales y mesas designadas por el Ayuntamiento

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:41

La consulta popular sobre la instalación en Las Torres de Cotillas de la planta de biogás se celebrará el 14 de diciembre. Así consta en ... el decreto elaborado por el Ayuntamiento que marca las pautas por las que se regirá la consulta. En concreto, los vecinos deberán contestar con sí o no a la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas?».

