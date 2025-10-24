El 14 de diciembre se celebrará la consulta popular sobre la instalación de la planta de biogás en Las Torres de Cotillas

La consulta popular sobre la instalación en Las Torres de Cotillas de la planta de biogás se celebrará el 14 de diciembre. Así consta en ... el decreto elaborado por el Ayuntamiento que marca las pautas por las que se regirá la consulta. En concreto, los vecinos deberán contestar con sí o no a la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas?».

Los vecinos podrán ejercer su derecho al voto entre las 10.00 y las 18.00 horas del 14 de diciembre en los locales y mesas designadas por el Consistorio para la celebración de la consulta. Podrán participar todos los mayores de edad que tengan nacionalidad española o sean ciudadanos de la Unión Europea. También podrán votar los extranjeros de otros países con residencia legal en España. Este colectivo deberá acreditar su situación legal de residencia mediante la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Asimismo, los vecinos con derecho a voto tendrán que estar inscritos en el padrón de habitantes de Las Torres de Cotillas a la fecha de la convocatoria de esta consulta ciudadana.

El listado con los ciudadanos con derecho a voto se podrá consultar en el Ayuntamiento entre el 28 y el 31 de octubre entre las 10.00 y las 13.00 horas. Además, aquellos que lo deseen pueden ejercer el voto anticipado. Para ello, se deberán dirigir a la Secretaría General del Consistorio los días 28 y 29 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre entre las 10.00 y las 13.00. Los ciudadanos españoles que opten por esta opción deberán acreditar su identificación mediante la presentación de DNI, pasaporte o permiso de conducir. Para los ciudadanos de la Unión Europea, será necesario aportar el certificado el Registro de Ciudadanos de la UE y el pasaporte o documento de identidad de su país de origen. Por su parte, los extranjeros de estados ajenos a la Unión Europea tendrán que aportar la Tarjeta de Identidad de Extranjero y el pasaporte con fotografía del titular.

El Consistorio llevará a cabo una campaña informativa para dar a conocer la celebración de este proceso de consulta ciudadana. Tendrá lugar entre el 12 y el 26 de noviembre. Según el decreto municipal, el Ayuntamiento habilita´a espacios para la realización de actos y debates, así como para que los interesados pueden colocar información sobre la consulta.

Las mesas en las que se realizarán las votaciones estarán compuestas por un presidente y dos vocales, designados entre los empleados públicos municipales y de cualquier administración con sede en la Región de Murcia que presten su colaboración en el proceso. Desde el Ayuntamiento también apuntan que la consulta estará supervisada por una comisión de seguimiento formada por profesores de la Universidad de Murcia.

Los resultados, de acuerdo con lo recogido en el decreto, se considerará que expresan la voluntad de los vecinos de Las Torres de Cotillas cuando se emitan en un porcentaje de votos superior al 35% de la lista de votantes. A estos efectos solo se tendrán en cuenta los votos emitidos con «sí» o «no», quedando exluidos los votos nulos o en blanco.