«Todo lo que se ha dicho de mí es mentira; tengo desgaste mediático» El alcalde de Calasparra, José Vélez, en su despacho del Ayuntamiento, el pasado jueves. / Edu Botella / AGM «Nos han puesto más de 80 denuncias en lo que va de legislatura; se ha judicializado todo y así cuesta mucho trabajar», José Vélez, alcalde de Calasparra JUAN RUIZ PALACIOS Calasparra. Domingo, 24 febrero 2019, 12:37

Llegó a la alcaldía de Calasparra en octubre de 2014 después de que su antecesor, Jesús Navarro, le cediera la vara de mando. Tras ganar las municipales de 2015 y hacer un pacto de gobierno con IU-Verdes, el regidor, José Vélez, vuelve a ser candidato por el PSOE a los próximos comicios. «Tengo la misma ilusión y ganas que el primer día. Me siento muy arropado por los vecinos, y eso es muy bonito», asegura con optimismo. Sobre la situación municipal, Vélez critica «la mala gestión de la oposición», y sostiene que «todo lo que se ha dicho de mí es mentira. Tengo desgaste mediático, porque es algo que he sufrido».

-¿Qué balance realiza sobre esta legislatura?

-Por una parte, han sido cuatro años muy positivos, porque hemos conseguido poner en marcha la inmensa mayoría de las propuestas del programa electoral. Y eso da mucha satisfacción. Hay cosas que me han ilusionado mucho. A veces, los políticos nos olvidamos de los pequeños problemas de la gente y solo pensamos en los grandes proyectos. En estos cuatro años, hemos estado muy pendientes de esos pequeños inconvenientes de los vecinos. Por otra parte, se han mejorado las infraestructuras turísticas, deportivas y culturales ya existentes.

-¿Qué ha sido lo mejor?

-Poder compartir con la ciudadanía las alegrías. Y, sobre todo, el cariño que encuentro en la gente ante las adversidades. Es inmenso el respaldo de los vecinos ante la presión que sufro por parte de la oposición única que hay en Calasparra.

-¿Qué ha conseguido?

-A título personal, he logrado ver que se puede hacer mucho por la vida de la gente. Los vecinos quieren tener la ayuda del Ayuntamiento en el día a día. Y en cuanto a otras cuestiones, hemos logrado una industria que funciona de maravilla y que va a más. Pero me quedo con las veces que he visto felices a los ciudadanos cuando les he solucionado un problema que tenían enquistado.

-¿En qué ha cambiado Calasparra en estos últimos cuatro años?

-En muchas cosas. No se han puesto en marcha grandes infraestructuras, pero sí hemos mejorado bastante las que ya teníamos y que necesitaban una remodelación y un lavado de cara. Por ejemplo, cambiamos el césped del campo de fútbol, creamos las gradas del estadio de atletismo... Ahora estamos trabajando en mejorar lo que tenemos. Hemos construido una nueva guardería, y la anterior queremos que se convierta en un centro de día. También hubo mejoras en la residencia de ancianos con una inversión de un millón de euros. Y en la última década invertimos más de tres millones en los colegios.

-¿Qué ha sido lo más complicado?

-Lo más difícil ha sido soportar la presión injusta de los grupos de la oposición, que además no han cumplido con su deber. Ellos no han trabajado por mejorar, ni han presentado propuestas positivas. Solo se han dedicado a intentar que yo fuera condenado. Entre los recursos presentados al Juzgado de Paz, la Fiscalía, Primera Instancia, el juzgado Contencioso-Administrativo, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, nos han puesto más de 80 denuncias. Solo perdimos una demanda por la documentación de la comisión taurina. Después de ganarnos, pusimos los textos a su disposición, y los ediles de la oposición ni siquiera vinieron a verlos. Ellos quisieron desgastarme en la prensa, como si fuera el más sinvergüenza de los alcaldes de la Región. Pero todo lo que se ha dicho de mí es falso; es mentira. Ese desgaste mediático lo llevo dentro.

-¿En qué situación se encuentra Conservas Fernández?

-Las trabajadoras de esta empresa son las dueñas de esta industria. Esta semana estuve en la fábrica y están terminando de limpiar y de arreglar las cosas, ya que vienen distintas empresas a ver las instalaciones y queremos que se abra cuanto antes. Las empleadas se quedaron con la firma a pesar de las piedras que encontraron en el camino. Ahora son las dueñas de esta conservera. Es cierto que hay una hipoteca con los bancos de unos seis millones de euros, pero ellas están dispuestas a compartir la apertura, e incluso a vender la fábrica. Llegado el momento, podría plantearse que la firma que han creado sea la que abra las instalaciones por su propia cuenta.

-El PSOE lleva gobernando en Calasparra desde el inicio de la democracia. ¿Teme que pueda perder esa fortaleza?

-El PSOE ha tenido la gran suerte de tener equipos de gobierno que han trabajado bastante bien y concejales que nunca han metido la mano. Pero sí me preocupa lo que pueda pasar en las municipales, porque aquí ha habido una oposición única, formada por el PP, Ciudadanos y Calasparra Viva.

-¿Estaría dispuesto a pactar?

-Sí, con todo el mundo que quiera trabajar por los vecinos.

-¿Independientemente de los colores políticos?

-No pactaría con las personas que han estado en la oposición.

-¿Entonces?

-No pactaría con quienes representan a esos partidos. Pero si llegan otros que quieran trabajar, no descarto nada. Y que conste que tengo grandes amigos en el PP, en Ciudadanos y en Calasparra Viva. De hecho, hay gente en el Partido Popular con la que yo trabajaría para lo que fuese.

-¿Qué le ha faltado por hacer?

-Muchas cosas. La oposición nos ha robado mucho tiempo. Si no se hubiera judicializado la legislatura, podríamos haber realizado muchas más cosas. Por ejemplo, habríamos agilizado la tramitación y la situación de Conservas Fernández, y ya estaría abierta. Nos hubiese gustado mejorar la oferta turística y cultural del municipio. Y también tengo en la cabeza la mejora de la red de agua en las zonas de campo, y hacer todo el colector perimetral de Valentín.

-¿El poder desgasta?

-Claro que sí. El poder desgasta de cara a la gente y ante uno mismo. Por eso pienso que no es conveniente estar como alcalde más de ocho años.

-¿Qué opina sobre la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno nacional?

-Yo soy 'sanchista' desde el primer momento. Estoy en la ejecutiva federal y comparto las decisiones que toma el partido. Estamos ante un gobierno que está acentuando las políticas de izquierdas. Dijo que iba a convocar elecciones, y ahora se celebrarán. Yo creo que Pedro tuvo la sensatez de tranquilizar una situación inestable y empezar a poner en marcha políticas que eran necesarias. Ahora, desde fuera, se nos ve como un país fortalecido. Pedro Sánchez ha hecho lo que debe hacer una persona demócrata.