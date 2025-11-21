La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Efectos incautados a los sospechosos. P.L. Abarán

Desarticulado un presunto grupo dedicado a robos en casas de campo de Abarán

Jesús Yelo

Abarán

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:29

La Policía Local de Abarán, en colaboración con la Guardia Civil de Abaran y Blanca, ha llevado a cabo una intervención en la Hoya del Campo que se ha saldado con la detención de una persona, con orden judicial sobre ella, y la identificación de otras cuatro por presuntos robos en casas de campo. El grupo está formado por cuatro españoles (tres de Caudete y uno de Cieza) y un rumano, de entre 30 y 55 años y con innumerables antecedentes de delitos patrimoniales, según informó el jefe de la Policía Local de Abarán, Juan Moya.

El dispositivo formaba parte de las actuaciones que el cuerpo policial está realizando para evitar robos en viviendas ubicadas en los núcleos diseminados del municipio de Abarán. Los agentes sorprendieron a los presuntos autores a la 1.30 de la madrugada del viernes y les incautaron diverso material que podría emplearse para cometer delitos contra el patrimonio, lo que refuerza la hipótesis de que los individuos pudieran estar preparando algún tipo de actuación delictiva. La actuación de la Guardia Civil fue clave para el buen desarrollo de la operación.

Desde la jefatura de policía local, señalaron que «estas labores preventivas continuarán en las próximas semanas con el fin de reforzar la seguridad en las zonas rurales y garantizar la tranquilidad de los vecinos».

