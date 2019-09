El desacuerdo con las retribuciones conduce a no cobrar por los plenos Un edil de gobierno del PP abandonó la última sesión alegando que el alcalde de su partido le «faltó al respeto» JESÚS YELO Ricote Sábado, 21 septiembre 2019, 11:45

Primer Pleno ordinario en Ricote y primer encontronazo entre el equipo de gobierno del PP (en minoría con tres concejales) y la oposición, incluido el abandono de un edil popular. El asunto polémico fue el régimen de retribuciones. Había dos propuestas. Una presentada por la portavoz de Somos Región, María Victoria Martínez, que fue la que salió adelante con los votos suyos, del PSOE y Ciudadanos, mediante la cual los nueve miembros de la Corporación no cobrarán nada por asistencia a plenos, Junta de Gobierno y Comisión de Cuentas.

Mientras que la otra la presentó el alcalde, Rafael Guillamón (PP), que consistía en que los nueve miembros cobrasen 20 euros por asistencia a plenos «para compensar los gastos de desplazamientos», junto con la liberación parcial de la concejal Belén Molina, con una retribución de 15.000 euros brutos al año en 14 pagas. La oposición votó en contra, mientras que en el PP hubo división al votar el alcalde a favor, y abstenerse la propia concejal y su compañero Francisco Javier Guillamón.

Rechazo de la oposición

Durante la anterior legislatura con mayoría socialista, tanto el alcalde como los ocho concejales cobraban 80 euros por Pleno (bimensual) y otros 80 por Junta de Gobierno. Pero el hecho que más poderosamente llamó la atención fue el abandono del concejal Guillamón, minutos antes de la finalización. «En relación a mi abstención en el sueldo a mi compañera, lo hice porque sabía perfectamente que no iba a salir adelante, ya que mi partido no actuó correctamente y vino al Pleno sin consensuar esta propuesta, al igual que otras». Y, en cuanto al abandono, «lo hice por faltas reiteradas de respeto hacia mi persona por parte del alcalde, que me quitó la palabra en varias ocasiones para dársela a otros», sostuvo. El alcalde aseguró que «ignoro los motivos» de su marcha.