Denuncia un atropello, cuando corría por la Sierra del Oro, por un conductor que escapó JESÚS YELO Domingo, 21 octubre 2018, 08:38

Un vecino de Abarán que responde a las iniciales S. O. M ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por el supuesto atropello que fue objeto días pasados en las inmediaciones de la Sierra del Oro. El hombre, de 57 años, fue golpeado por un turismo cuando practicaba 'runnnig' sin que el conductor se detuviera para auxiliarlo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer este suceso.

La víctima contó que sobre las ocho de la mañana salió a correr, como suele hacerlo a menudo, y al bajar de la sierra, a la altura de la conocida como Casa del Cura, un turismo lo golpeó, provocándole varias heridas que aconsejaron su traslado al Hospital de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza.

Como consecuencia del accidente, sufrió la rotura de varias piezas dentales, luxación del hombro derecho y un esguince de tobillo, además de varias contusiones en rodillas, codos y muslos. Este abaranero se restablece de las heridas en su domicilio, aunque será una recuperación lenta que requerirá sesiones de rehabilitación para devolver la movilidad a los miembros afectados.

«Bajaba por mi izquierda y el vehículo subía por la carretera con aparente normalidad, pero unos pocos metros antes de llegar a mi altura hizo un giro extraño y vi que se venía hacia mí; intenté apartarme pero no me dio tiempo y el coche acabo golpeándome, no sé si con el espejo o con la parte lateral trasera. Lo cierto es que acabé cayendo al suelo y fui a parar a la cuneta de manera aparatosa», relató.

Traslado al hospital

El herido fue socorrido por el conductor de otro turismo, que pasó por el lugar y que le trasladó al centro de salud de Abarán. Tras recibir una primera asistencia fue derivado al hospital de Cieza. «Intenté levantarme mientras que el coche se alejaba; estaba sangrando por la nariz y la boca y enseguida noté que me había hecho bastante daño, principalmente en el hombro y en la rodilla derecha», explicó a este diario.

El corredor asegura que le gustaría que «la persona que causó este accidente se pusiera en contacto conmigo, porque es posible que en un momento de distracción no se percatara de que me dio con el coche y por eso no se detuviera, pero eso es lo de menos y aún tiene tiempo para reparar el daño causado».

Finalmente quiso agradecer la ayuda que le prestó el otro conductor que se interesó por su estado y no dudó en acercarlo al centro de salud de Abarán.