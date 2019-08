El cupón de la ONCE deja en Bullas un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Este viernes también se dio un premio del Cuponazo de 25.000 euros en Lorca LA VERDAD Lunes, 19 agosto 2019, 12:51

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE dejó en Bullas este sábado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años.

El vendedor de la ONCE Alfonso López Sánchez fue quien llevó la ilusión de la ONCE desde su puesto de venta situado en la calle Don Francisco Puerta González-Conde, número 16.

Por su parte, el Cuponazo del viernes dejó un premio de 25.000 euros en Lorca, de manos de la vendedora de la ONCE Isabel María Bastida López, con punto de venta en la Calle Lope Gisbert, número 18 de esta localidad.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.