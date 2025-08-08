La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El director de Patrimonio Cultural observa una de las piezas. CARM

Cultura restaura la falcata íbera de 'la cabeza de caballo' del Cigarralejo de Mula

La pieza, junto con una escultura en piedra arenisca, está ya en el centro regional para su intervención

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:34

El Centro de Restauración de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha iniciado la restauración de la falcata íbera conocida como 'la cabeza de caballo', una de las piezas más emblemáticas del Museo de Arte Ibérico El Cigarralejo de Mula, que gestiona la Comunidad.

Esta falcata, un arma ofensiva de hoja curvada que no solo destaca por su forma singular, sino también por su alto valor simbólico dentro del armamento íbero, forma parte de un conjunto de materiales procedentes de la necrópolis de El Cigarralejo que han sido trasladados al centro para su restauración. El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destaca que «trabajamos para conservar y poner en valor nuestro patrimonio, para asegurar su divulgación a las generaciones presentes y futuras». Además, «contribuyen a seguir acercando al público el extraordinario patrimonio de la cultura íbera». Junto a esta pieza se intervendrán también una lanza, un regatón de lanza corto y dos espuelas, todas ellas elaboradas en metal, y que igualmente forman parte de la colección permanente del museo muleño.

El equipo técnico evalúa y restaura también una escultura en piedra arenisca que representa una yunta de ganado, actualmente afectada por deterioros en las cabezas de los animales representados. La intervención permitirá su reincorporación a la exposición permanente del museo en condiciones óptimas de conservación. Y es que este espacio constituye uno de los principales referentes de la arqueología ibérica en la Región y en todo el sureste peninsular. Inaugurado en la década de los 80, alberga una de las colecciones más representativas del legado de la cultura íbera.

