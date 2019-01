CSIF denuncia que en la prisión de Campos del Río hay «un solo médico para 1.100 internos» Prisión de Campos del Río, en una fotografía de archivo. / Edu Botella / AGM El sindicato apunta que esta circunstacia «conlleva que el resto de personal sanitario tenga una sobrecarga de trabajo» LA VERDAD Murcia Viernes, 25 enero 2019, 17:56

El sindicato CSIF Prisiones denunció este viernes la «situación crítica» que existe, a día de hoy, en el centro penitenciario Murcia II de Campos del Río, con cuatro médicos de baja médica de los cinco de la plantilla. De esta forma, la institución está con «un solo médico para 1.100 internos» que, además, solo lo está de forma presencial en horario de 8.00 a 15.00 horas, quedando el centro sin médico toda la tarde y noche.

El sindicato recuerda que vienen denunciando reiteradamente «la falta de personal en toda la institución penitenciaria», especialmente en el caso del personal sanitario.

«Esta realidad, que no es aislada y se produce de forma reiterada en el tiempo, se ve agravada porque conlleva que el resto de personal sanitario tenga una sobrecarga de trabajo, algo inadmisible porque quien no es médico no puede hacer las tareas de este», subraya CSIF Prisiones.

De esta forma, CSIF vuelve a exigir que se contrate de manera «urgente» más personal sanitario: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y farmacia.