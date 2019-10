Cruce de críticas tras rechazar el alcalde de Villanueva un pleno sobre los daños de la gota fría JESÚS YELO Villanueva del Río Segura Viernes, 11 octubre 2019, 09:31

El PP de Villanueva del Río Segura ha mostrado su indignación después de que el alcalde, el socialista Jesús Viciana, no haya accedido a su petición de la convocatoria de un pleno extraordinario en la que los populares iban a presentar una moción de urgencia para solicitar al Gobierno de España el cien por cien de los daños producidos por la gota fría.

La portavoz del PP, Felicia López, argumentó que «presentamos el escrito el pasado 27 de septiembre cumpliendo el requisito de 'quorum' necesario establecido en la ley y firmado personalmente por todos los que la suscriben. Le exigimos que explique a sus vecinos el motivo por el que no procede esta convocatoria, y al mismo tiempo le instamos con urgencia este pleno extraordinario y apruebe la moción». Según López, «el alcalde no solo no hace su trabajo, sino que rechaza el trabajo realizado por nuestro grupo».

Por su parte, el primer edil reconoció que el escrito fue presentado, pero «su planteamiento es erróneo pues, para que se pueda convocar un pleno extraordinario, la solicitud debe estar firmada por una cuarta parte de los miembro legales que forman el Pleno y la solicitud solo iba firmada por ella. Es de rogar un mejor asesoramiento antes de lanzar acusaciones que muestran sus carencias e incompetencia».

Asimismo, Jesús Viciana señaló que «la moción fue firmada por los cinco concejales del PP, pero en la del pleno extraordinario Felicia López confundió los trámites legales». En este sentido, en el pleno ordinario del 25 de septiembre el alcalde retiró el primer punto del orden del día, que era adherirse a la declaración de zona catastrófica señalada por la Asamblea Regional. «Retiré el punto cuando el Consejo de Ministros del día 20 de septiembre ya había tomado tal decisión», añadió Viciana.