«No creo que me haga falta pactar, pero llegado el caso...» Víctor Manuel López, esta semana, en Ulea. / j. a. moreno Víctor Manuel López - Alcalde de Ulea y candidato por el PP «Lo más gratificante es ver que familias que no tenían trabajo ya pueden cuidar de sus hijos al haber hallado un empleo» JESÚS YELO ULEA Domingo, 21 abril 2019, 09:56

Lleva veinte años en la política, doce de ellos como concejal, y aspira a igualar a su antecesor en el cargo, José Bolarín, que gobernó doce años. Víctor Manuel López Abenza (PP) repetirá por tercera vez como candidato para continuar siendo el alcalde de Ulea. En esta legislatura, ha compatibilizado el cargo de regidor con el de presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote, y es portavoz del G-8 formado por municipios menores de cinco mil habitantes, presidente del PP local y miembro de la Ejecutiva regional.

-¿Qué balance hace de esta última legislatura?

-Han sido cuatro años muy positivos. La falta de economía regional y nacional ha hecho que la inversión haya bajado considerablemente en el municipio, pero, en general, la legislatura ha sido satisfactoria.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?

-Lo más gratificante es ver cómo familias que tenían una situación difícil por falta de trabajo pueden cuidar de sus hijos gracias al empleo. Y lo peor es cuando proyectos importantísimos para Ulea se alargan en el tiempo; eso me desespera.

-En los últimos ocho años, no se han realizado proyectos de relevancia. ¿A qué se debe?

-Citaría varios que sí se han hecho, como el paseo del río, el nuevo puente ya aprobado, la ampliación de la planta de residuos, la rehabilitación de viviendas, la renovación de agua y saneamiento... En total, se han llevado a cabo actuaciones por valor de 20 millones de euros. Quizás ha faltado más publicidad de los logros, ya que por trabajo no ha sido.

-¿Y la oposición?

-La oposición ha hecho lo que ha podido y yo no soy nadie para juzgar su esfuerzo. No tiene que ser fácil cuando tu rival consigue más del 70% de los votos y cuando el alcalde al que te enfrentas es el más votado de la Región. Les aprecio y creo que han trabajado bien.

-La despoblación es uno de los grandes problemas de los municipios del Valle de Ricote. ¿Qué medidas a corto y medio plazo tiene previstas para frenar este fenómeno?

-La despoblación en España es tremenda, y en la Región no es menor. Ulea ha perdido muchos vecinos en los últimos diez años y eso nos trae de cabeza. Estamos trabajando para poner en marcha el mayor proyecto de la historia, para reactivar el pueblo. Se trata de más de 30 medidas que servirán no solo para paralizar la despoblación, sino para la creación de pequeños comercios, la instalación de nuevos servicios, el aumento del empleo, la renovación de nuestra actividad industrial y el aumento de la natalidad. En definitiva, habrá un cambio de ciclo la próxima legislatura.

-El polígono industrial de la Ermita de San Antón se aprobó hace años, pero está paralizado...

-El polígono no llegó a ejecutarse porque sus propietarios fueron intervenidos por las entidades financieras. Ha sufrido un largo proceso judicial que ha culminado hace unas semanas. Estamos trabajando para ver qué inversiones privadas podrían apostar por la compra, y, para ello, estamos en contacto con el Info y la Comunidad.

-Algunos vecinos aseguran que usted está alejado o desapegado de la realidad del pueblo...

-Supongo que serán palabras de personas afines al POSE. Mire, no existe en el pueblo una persona que sepa más de la realidad que yo. Puede encontrar a alguien que esté igual de informado que un servidor, pero no más. Soy un alcalde de calle, que compra en las tiendas, se toma un café en el bar o va a ver un partido de fútbol. Siendo así se me pueden escapar cosas, pero, desde luego, vives la realidad de las cosas.

-En materia financiera, ¿cómo están las arcas municipales?

-Ulea es un Ayuntamiento sin deudas y sin préstamos, que cumple con las leyes de morosidad, estabilidad presupuestaria, estabilidad financiera y la regla del gasto. Además, hemos bajado los impuestos. Por el sello de un coche de alta gama se pagan 30 euros, y también tenemos uno de los costes de recogida de basura más bajos de la Región.

-¿Estaría dispuesto a pactar en las próximas elecciones?

-En la política actual, uno no se pregunta si pactaría o no, eso ya no existe, porque ahora se pacta sí o sí. Son las nuevas reglas de la política, lo que deciden ahora los españoles. A mí, seguramente, no creo que me haga falta pactar, pero, llegado el caso, no dudaría en anteponer los intereses de Ulea a cualquier cosa.