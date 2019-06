Costas prohíbe el baño en la playa de Portmán por «falta de seguridad» Un vecino toma el sol en la cala del Lastre, donde se permite el baño. Al fondo, la playa de San Bruno, en la que está prohibido. / ANTONIO GIL / AGM «Es una zona afectada por obras», justifica la Demarcación; los vecinos anuncian que llevarán a cabo una movilización en señal de protesta P. S. LA UNIÓN Lunes, 10 junio 2019, 08:32

La Demarcación de Costas del Estado en la Región no permite el baño en la playa de San Bruno, la zona principal de ocio playero de la bahía de Portmán. Lo hace, según aseguran fuentes de este departamento, «porque no se dan las condiciones de seguridad para las personas en una zona que está afectada por obras de envergadura». Un letrero al final de la senda que conduce a la playa lo deja claro: «Prohibido el baño, zona en obras». De esta, forma, la Demarcación, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, no accede a la demanda vecinal de que el baño en la playa permanezca abierto mientras continúan paralizadas las obras de regeneración de la bahía.

Los trabajos estarán paralizados muchos meses por el litigio judicial entre las empresas adjudicatarias del proyecto y la nueva redacción del mismo, que está elaborando el Ministerio. «Los vecinos quieren bañarse, como siempre han hecho, en nuestra playa más larga», asegura Daniel Portero, el portavoz de los colectivos vecinales. Desde que comenzaron los trabajos en octubre de 2016, San Bruno, como frente principal de costa, ha estado cerrada al público y, por tanto, al disfrute del baño por los vecinos y visitantes de este espacio unionense.

A pesar de todo, Portero anuncia un acto «reivindicativo y festivo» el próximo fin de semana, para insistir a las autoridades en que «es posible un baño seguro, implantando adecuadas medidas de seguridad para la salud y la integridad física de las personas», subraya Portero. Antes de ello, comenta que esta semana intentará hablar con el Jefe de la Demarcación de Costas, David Caballero, y el alcalde de La Unión, Pedro López Milán, «para ver si toman conciencia de que en Portmán, con un poco de voluntad, se puede arreglar esto para satisfacer las demandas de los ciudadanos».

Los residentes dicen que la situación cambiaría «si se implantan medidas para la salud de las personas»

Por lo pronto, el líder vecinal reconoce que, en este puente, «hay gente que está entrando en la playa a bañarse sin atender a la prohibición, porque ven que las obras están paradas, y lo que es necesario es que las autoridades se impliquen y se arregle todo este asunto para que el baño sea seguro».

Agua turbia

Además de este asunto, el portavoz vecinal explica, asimismo, que también se pondrá en contacto con el departamento de salud ambiental del Gobierno regional, para que analice el agua de la orilla en esa zona, «ya que se ve algo turbia y hasta hace poco no estaba así». En concreto, quiere que se investigue la posible influencia que durante este tiempo hayan tenido las obras sobre la calidad de las aguas y las arenas negras -su color viene de la mezcla con los residuos mineros que aterraron la bahía-.

Sobre esto, Portero señala que, «desde hace años, las mediciones sobre calidad del agua de baño realizadas por el Servicio de Salud Pública de la Comunidad siempre han sido positivas». Y, en lo que concierne a las arenas negras, insiste en que se podrían neutralizar «con la mezcla de filler calizo que se ha empleado para construir las balsas de secado de estériles en la propia bahía de Portmán».

Desde el Ayuntamiento, el alcalde en funciones, Pedro López Milán, afirma «comprender la inquietud de los vecinos», pero aclara que «es una cuestión que depende de Costas; nosotros no podemos hacer nada». Sobre las medidas de seguridad que se pueden implantar en el área afectada, el primer edil señala que «tendrían que estudiarse y hay varias alternativas, pero, en cualquier caso, el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontarlas, sean las que sean». Recuerda, asimismo, que la otra playa existente en la bahía, la cala del Lastre, en el lado este, «permanece abierta con todos los servicios y los accesos abiertos sin ningún tipo de problema».