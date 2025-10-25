Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal

Quizá sea la única asociación marítima del mundo sin dársena o entrada propia al mar, pero el Club Náutico de Portmán, desde su creación en ... 1992, ha sido conocido en la Región y en España por la organización de múltiples eventos sociales y regatas en el propio frente marítimo de la localidad y en aguas de Cartagena. Pero, de prosperar la acción ejecutiva de desahucio de su sede –la antigua pescadería de Portmán– emprendida por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), deberá buscarse un nuevo emplazamiento.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA VERDAD, la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Miteco, ordena «el levantamiento y la retirada de las instalaciones existentes, por los interesados y a sus expensas». El organismo estatal considera que «invade el dominio público marítimo terrestre», y los usos del club en las edificaciones existentes «no queda justificados, toda vez que, en terrenos colindantes al actual emplazamiento, no se lleva a cabo actividad náutico-deportiva alguna». Es más, indica el documento, «las instalaciones ejercen meramente una función de almacenaje y de hostelería (una cantina) que pueden desarrollarse en un emplazamiento situado fuera del dominio público marítimo-terrestre, en tanto que no se presta un servicio a los usuarios del demanio».

El Club Náutico de Portmán está dispuesto a «llevar hasta el final» la defensa de la que es su sede desde hace 33 años, indicó un portavoz de la directiva, en «representación» de los trescientos socios. Lo primero que ha presentado es un recurso de reposición ante el Ministerio, y en función de su contestación, «agotará, en su caso, todas las vías judiciales».

Los afectados recurren y critican que el Ministerio «aplica un deslinde provisional», en lugar de regenerar la bahía

El club había establecido su sede en la antigua lonja-pescadería de la bahía, a pocos metros del cantil del antiguo muelle pesquero que, como el resto de la ensenada, quedó sepultado por los residuos mineros de Peñarroya entre 1957 y 1990. Desde 1992 hasta 2007 no hubo problemas.

Derribo de la vieja pescadería

Sin embargo, ese año el antiguo Ministerio de Medio Ambiente notificó al club que, según el «nuevo deslinde» derivado de la desafectación del antiguo puerto de Portmán a la Autoridad Portuaria de Cartagena, las instalaciones estaban «en el dominio público-marítimo terrestre». El club solicitó la «regularización» del uso de las instalaciones «por el interés público social, recreativo y deportivo para Portmán y toda la comarca».

Sin embargo, en su recurso, el colectivo recuerda que, «desde el vigente deslinde hasta hoy, la Demarcación de Costas no ha hecho nada para regularizar la situación, que es lo que se había solicitado por el club, pero tampoco para declarar la caducidad». Eso hace evidente, subraya el escrito, que «el Club Náutico de Portmán y los sucesivos responsables de la Demarcación tenían un acuerdo oral por el que éste mantenía las instalaciones y pagaba canon, perdurando en el tiempo las actividades, aunque no se formalizase la regularización, pendiente del deslinde en tramitación [que vendría determinado por el nuevo proyecto de generación de la bahía de Portmán]». «No terminamos de ver cómo se puede aprobar esta resolución», añaden los afectados.

En su argumentación jurídica, el Club Náutico de Portmán afirma, asimismo, que lo que se pretende «no es el otorgamiento de una concesión, sino la regularización de una situación anterior al deslinde vigente».

«Resistencia comunitaria»

Sobre la consecuencias materiales de la resolución, el club sostiene que el Gobierno central «aplica un deslinde provisional para derruir, en lugar de avanzar hacia la reparación del daño ecológico y la recuperación del espacio público; se opta por desmantelar un símbolo de resistencia comunitaria, privando a los habitantes de un espacio que ha cumplido funciones sociales, deportivas y culturales esenciales».

El Club insta a la «suspensión, de inmediato, de la resolución impugnada para evitar perjuicios irreparables, y por la nulidad de pleno derecho de ésta». También pide, «de común acuerdo con la Comunidad Autónoma, el otorgamiento al club del título para la construcción de un puerto deportivo reclamado desde hace años». Es un proyecto de 400 puntos de amarre, con una inversión de 10 millones de euros.