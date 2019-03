Continúa la búsqueda de Alberto Hernández, desaparecido en Casas Nuevas hace 8 meses Una batida de búsqueda del desaparecido en Casas Nuevas, en una imagen de archivo. / J. L. P. La Guardia Civil coordinará dos batidas de búsqueda del desaparecido este sábado, 30 de marzo, y el fin de semana 6 y 7 de abril JOSÉ LUIS PIÑERO Mula Jueves, 28 marzo 2019, 18:12

La familia de Alberto Hernández, desaparecido en la pedanía muleña de Casas Nuevas el pasado 4 de agosto del 2018 cuando salió a pasear, se reunió con el Delegado del Gobierno, Diego Conesa, para solicitarle ayuda para intensificar la búsqueda del joven de 30 años por la zona de montes y fincas de la zona norte de Sierra Espuña.

El Delegado del Gobierno informó a los familiares que el caso sigue abierto y que se sigue buscando fuera del campo y del monte. No obstante los familiares, según informó el hermano del desaparecido, Jerónimo Hernández, propusieron al Delegado que «se deberían seguir haciendo batidas oficiales puntuales en el entorno de casas nuevas, en zonas que aún no se hayan visto», ya que al no haber hallado después de casi ocho meses ninguna pista «sigue existiendo la posibilidad de que se encuentre aún en el entorno de Casas Nuevas».

Conesa informó a los familiares de que la Guardia Civil coordinará dos batidas de búsqueda del desaparecido este sábado, 30 de marzo, con ayuda de voluntarios, y el fin de semana 6 y 7 de abril con miembros de protección civil. Los operativos de búsqueda terrestre se centrarán dentro del radio de la última señal del teléfono móvil de Alberto, en una finca en la que no dejan entrar a civiles sin ser custodiados por Guardia Civil.

Otras peticiones de la familia

La familia solicitó también al Delegado del Gobierno que organice batidas de búsqueda con profesionales cualificados en montaña y barrancos para inspeccionar la zona de sierra que está sin mirar y que cruzan por las distintas rutas que Alberto pudo seguir. «También quedan grandes extensiones de pinadas alrededor de nuestra casa que no se han batido y en ellas se podría encontrar Alberto», dijo Jerónimo.

De igual modo, le pidieron ayuda para que se hiciera un llamamiento a nivel nacional para reunir un buen número de voluntarios que acudan a formar parte de equipos de búsqueda. Jerónimo indicó que «si es necesario, el Gobierno tiene la autoridad para hacer que el Ministerio de Defensa aporte los efectivos necesarios para dirigir y coordinar a los voluntarios civiles, a los expertos y a todo el que quiera sumarse».

La familia pide estar presente en las inspecciones de embalses o charcas que haya que bucear: «Pedimos que un miembro de la familia se persone aunque no sea lo habitual, ya que lo que se está buscando es un ser humano». Por último, le solicitaron que se utilicen los medidores de campo dentro del radio de la señal del teléfono móvil de Alberto. «Existen estos aparatos que son capaces de detectar móviles apagados. Serían de gran utilidad para detectar el móvil de Alberto».