Condenado en Cehegín por robarle casi 25.000 euros de la cartilla de ahorros a su vecino Se aprovechó de vivir cerca de la víctima para sacar dinero y hacer transferencias a su favor EFE Jueves, 2 mayo 2019, 11:32

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de prisión a un hombre que se aprovechó de la relación de amistad que tenía con su vecino y de la facilidad de acceso al domicilio de este para hacerse con su cartilla de ahorros, con la que extrajo un total de 24.890 euros. La sentencia condena a este vecino de Cehegín a devolver al perjudicado la citada suma, junto con los intereses legales.

El relato de hechos probados recogido por el tribunal indica que los mismos se produjeron entre los meses de abril y julio de 2014, cuando el acusado efectuó extracciones del cajero de la entidad bancaria y, además, realizó transferencias a una cuenta bancaria de la que era titular. Señala la Sala que todas esas operaciones las llevó cabo sin que contara con el consentimiento del perjudicado.

El tribunal no aplicado la agravación pedida por el fiscal y la acusación particular porque, indica, no se ha demostrado que entre la víctima y el denunciado existiera una relación especial de confianza, más allá de la relación derivada de la vecindad, que le permitió entrar en la casa y hacerse con la libreta y con el pin de la misma.

En cuanto al delito de hurto, que la acusación particular atribuyó también al acusado, la Audiencia absuelve a este al no considerar probado que, además de realizar las operaciones bancarias, sustrajera dinero en metálico del domicilio del denunciante.