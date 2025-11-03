La Comunidad ultima en Archena un nuevo plan de apoyo al comercio local

Claudio Caballero Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:37 Comenta Compartir

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, anunció este lunes la elaboración de un nuevo Plan Director de Impulso al Comercio de la Región de Murcia 2025-2030, que se presentará antes de que finalice este año. Esta iniciativa tendrá un enfoque participativo e innovador, afirmó. Y será «una hoja de ruta compartida para fortalecer la competitividad del sector, impulsar la digitalización, promover la sostenibilidad y modernizar los espacios comerciales de toda la Región». Así lo destacó en Archena, que acogió una jornada de la Federación de Comercio de la Región de Murcia (Coremur) para fortalecer la colaboración entre los ayuntamientos y el tejido comercial. Se dieron cita representantes de los comerciantes de toda la Comunidad en un acto que contó con concejales y alcaldes de la Región, encabezados por la regidora archenera, Patricia Fernández.

La cita congregó a más de 200 profesionales del sector y representantes institucionales y empresariales en una jornada sobre retos como la transformación digital, la sostenibilidad y la cooperación empresarial, temas claves para garantizar la competitividad del comercio de proximidad. El presidente de Coremur, Jesús López Pay inauguró la jornada, que incluyó el nombramiento de los embajadores del Comercio de la Región de Murcia 2026. La distinción ha recaído en la archenera Encarna Talavera y en Antonio Abellán, por su apoyo al comercio y su trayectoria profesional, vinculada al desarrollo económico. La jornada concluyó con la entrega de los premios 'Reel con Corazón' a la creatividad y promoción del comercio en redes sociales. El primer premio fue para María Boluda; el segundo, para Alberto López Nortes; y el tercero, para Jesús López.

Temas

Comercio

Archena