La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades y representantes del sector, en Archena. C. C.

La Comunidad ultima en Archena un nuevo plan de apoyo al comercio local

La consejera avanza que incluirá un impulso a la digitalización y a la renovación de espacios durante cinco años

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:37

Comenta

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, anunció este lunes la elaboración de un nuevo Plan Director de Impulso al Comercio de la Región de Murcia 2025-2030, que se presentará antes de que finalice este año. Esta iniciativa tendrá un enfoque participativo e innovador, afirmó. Y será «una hoja de ruta compartida para fortalecer la competitividad del sector, impulsar la digitalización, promover la sostenibilidad y modernizar los espacios comerciales de toda la Región». Así lo destacó en Archena, que acogió una jornada de la Federación de Comercio de la Región de Murcia (Coremur) para fortalecer la colaboración entre los ayuntamientos y el tejido comercial. Se dieron cita representantes de los comerciantes de toda la Comunidad en un acto que contó con concejales y alcaldes de la Región, encabezados por la regidora archenera, Patricia Fernández.

La cita congregó a más de 200 profesionales del sector y representantes institucionales y empresariales en una jornada sobre retos como la transformación digital, la sostenibilidad y la cooperación empresarial, temas claves para garantizar la competitividad del comercio de proximidad. El presidente de Coremur, Jesús López Pay inauguró la jornada, que incluyó el nombramiento de los embajadores del Comercio de la Región de Murcia 2026. La distinción ha recaído en la archenera Encarna Talavera y en Antonio Abellán, por su apoyo al comercio y su trayectoria profesional, vinculada al desarrollo económico. La jornada concluyó con la entrega de los premios 'Reel con Corazón' a la creatividad y promoción del comercio en redes sociales. El primer premio fue para María Boluda; el segundo, para Alberto López Nortes; y el tercero, para Jesús López.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  10. 10 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Comunidad ultima en Archena un nuevo plan de apoyo al comercio local

La Comunidad ultima en Archena un nuevo plan de apoyo al comercio local