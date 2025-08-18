La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Interior de la mina Agrupa Vicenta, en una imagen de archivo. J. M. Rodríguez / AGM

La Comunidad exige más seguridad de cara a la reapertura de la mina Agrupa Vicenta de La Unión

El Ayuntamiento deberá habilitar una salida de emergencia y reforzar los techos

S. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05

La rehabilitación estructural y adecuación de instalaciones de la mina Agrupa Vicenta, que es el principal foco de atracción del Parque Minero, una infraestructura turística ... que se abrió en 2010 y se cerró diez años después, justo al inicio de la pandemia de coronavirus, deberá incluir el refuerzo de las llaves de seguridad existentes en los techos, así como la instalación de una salida de emergencia. Son dos de los requisitos que, según ha podido conocer LA VERDAD, exige la Dirección General de Industria, Energía y Minas al Consistorio para dar luz verde a su reapertura. Junto a ello, el organismo de la Comunidad requerirá al Ayuntamiento que un ingeniero de Minas se haga responsable de inspecciones periódicas de seguridad en el interior de la galería.

