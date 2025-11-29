Comienzan las obras de restauración ambiental en el entorno de Peña del Águila, en La Unión

Las actuaciones de remediación ambiental en la Sierra Minera de La Unión y Cartagena continúan con el inicio de las obras en el entorno de ... la conocida como Peña del Águila y la reciente autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para intervenir en las zonas de Sancti Spiritu y El Estrecho de San Ginés, cuyo sellado comenzará en las próximas semanas. Estas intervenciones forman parte de la línea 2.3 de las actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, que prevé restaurar cerca de 60 antiguas instalaciones mineras y suelos contaminados que representan un riesgo tanto para la población como para la propia laguna, debido al arrastre de metales pesados.

En septiembre se pusieron en marcha los trabajos en la Peña del Águila, que abarca 15,94 hectáreas y cuenta con un presupuesto de 6,6 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. A esta actuación se sumarán próximamente las obras en Sancti Spiritu (13,82 hectáreas) y una inversión de algo más de 900.000 euros, y el sellado del depósito del Estrecho de San Ginés (0,7 hectáreas), con un coste de unos 419.000 euros. Estos trabajos se han planificado para minimizar las afectación a la población expuesta y evitar que el polvo llegase a las poblaciones cercanas. Para ello, se realizan riegos frecuentes sobre el terreno, con la previsión de reforzarlos y de disminuir el ritmo de los tajos en caso de vientos desfavorables.

También se evita el arrastre de materiales provenientes de los depósitos, y se controla la calidad del suministro de tierra vegetal y arcilla, que son «capas fundamentales de la solución de sellado de los depósitos». Por otra parte, también se analiza el ontenido de metales pesados del material a utilizar, asegurando la trazabilidad desde el origen hasta su puesta en obra.

Los trabajos se planifican para minimizar la llegada de polvo a las poblaciones cercanas y el arrastre de materiales de los depósitos

Los controles realizados en las tierras donde se están ejecutando las obras presentan asimismo unos niveles de fondo en metales compatibles con el uso al que se destinan, según el Ministerio de Transición Ecológica.

Con estas obras, el Ministerio quiere cerrar el año ejecutando obras en 26 de los 59 depósitos, con una inversión que roza los 55 millones de euros y actuando sobre más de 105 hectáreas, gracias a la financiación de los fondos NextGenerationEU.