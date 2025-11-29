La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Maquinaria en la zona de la mina Brunita, en la carretera de Portmán a La Unión. MITECO

Comienzan las obras de restauración ambiental en el entorno de Peña del Águila, en La Unión

El sellado de las zonas en Sancti Spiritu y El Estrecho de San Ginés también arrancará en las próximas semanas

LA VERDAD

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:22

Las actuaciones de remediación ambiental en la Sierra Minera de La Unión y Cartagena continúan con el inicio de las obras en el entorno de ... la conocida como Peña del Águila y la reciente autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para intervenir en las zonas de Sancti Spiritu y El Estrecho de San Ginés, cuyo sellado comenzará en las próximas semanas. Estas intervenciones forman parte de la línea 2.3 de las actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, que prevé restaurar cerca de 60 antiguas instalaciones mineras y suelos contaminados que representan un riesgo tanto para la población como para la propia laguna, debido al arrastre de metales pesados.

