Comienzan las obras de mejora y accesibilidad en el local social de Valentín, en Cehegín, por 22.600 euros

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 23:14

El Ayuntamiento de Cehegín hacomenzado las obras de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en el local social de la pedanía de Valentín, gracias a una subvención de 22.601,74 euros concedida por la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Comunidad Autónoma.

Esta ayuda económica, enmarcada dentro de las actuaciones para apoyar a los municipios que luchan contra la despoblación, se destina a mejorar los equipamientos, el mobiliario y las instalaciones de los locales sociales de las pedanías, tal como informó ayer la propia alcaldesa ceheginera, Alicia del Amor.

Estas actuaciones «no solo mejoran nuestras infraestructuras, sino que también fortalecen nuestros enclaves rurales, garantizando espacios más cómodos y accesibles para todos», hizo hincapié la regidora popular.