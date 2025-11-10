La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autoridades, en la presentación del autobús, ayer en La Unión. CARM

Comienza a funcionar el primer autobús eléctrico en la ruta entre La Unión y Cartagena

Forma parte de la nueva flota de vehículos no contaminantes de Movibus, financiados por la Comunidad con fondos propios y europeos

LA VERDAD

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

La Comunidad Autónoma estrenó este lunes el primer autobús cien por cien eléctrico del servicio Movibus en la ruta que une La Unión con Cartagena, que tiene más de 25.000 usuarios mensuales. El nuevo vehículo dispone de 75 plazas y una autonomía real de más de 300 kilómetros.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, presentaron un autobús que, en palabras del primero, «mejora la calidad del servicio público regional entre dos municipios estratégicos y refuerza la apuesta del Gobierno regional por una movilidad más sostenible y eficiente».

El vehículo forma parte de la nueva flota regional de Movibus, incluida en el proceso de modernización del transporte público . Son «vehículos más limpios, silenciosos y accesibles, y ofrecen una alternativa real al uso del coche privado», añadió. La inversión supera los 28,7 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos 'Next Generation' y del Gobierno regional.

Este autobús, junto con otros quince, integrarán parte de la flota eléctrica que el Gobierno regional cederá a «la futura adjudicataria de la concesión RMU-4 Mar Menor-Metropolitana de Cartagena». Esta da servicio a los municipios de Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Los Alcázares.

Once mil viajeros en La Manga

Los vehículos cargarán en los quince puntos de recarga que se están instalando en La Asomada (Cartagena) con una inversión de 1.227.346 euros. El primer autobús eléctrico de Movibus funciona desde el 24 de julio en la línea 44 Cabo de Palos-Veneziola. La han usado ya más de 10.600 viajeros, indicó Verdú.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  4. 4

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  5. 5 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  6. 6

    Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena
  7. 7

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  8. 8 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  9. 9

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa
  10. 10

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Comienza a funcionar el primer autobús eléctrico en la ruta entre La Unión y Cartagena

Comienza a funcionar el primer autobús eléctrico en la ruta entre La Unión y Cartagena