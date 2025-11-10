Comienza a funcionar el primer autobús eléctrico en la ruta entre La Unión y Cartagena Forma parte de la nueva flota de vehículos no contaminantes de Movibus, financiados por la Comunidad con fondos propios y europeos

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:31

La Comunidad Autónoma estrenó este lunes el primer autobús cien por cien eléctrico del servicio Movibus en la ruta que une La Unión con Cartagena, que tiene más de 25.000 usuarios mensuales. El nuevo vehículo dispone de 75 plazas y una autonomía real de más de 300 kilómetros.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, presentaron un autobús que, en palabras del primero, «mejora la calidad del servicio público regional entre dos municipios estratégicos y refuerza la apuesta del Gobierno regional por una movilidad más sostenible y eficiente».

El vehículo forma parte de la nueva flota regional de Movibus, incluida en el proceso de modernización del transporte público . Son «vehículos más limpios, silenciosos y accesibles, y ofrecen una alternativa real al uso del coche privado», añadió. La inversión supera los 28,7 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos 'Next Generation' y del Gobierno regional.

Este autobús, junto con otros quince, integrarán parte de la flota eléctrica que el Gobierno regional cederá a «la futura adjudicataria de la concesión RMU-4 Mar Menor-Metropolitana de Cartagena». Esta da servicio a los municipios de Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Los Alcázares.

Once mil viajeros en La Manga

Los vehículos cargarán en los quince puntos de recarga que se están instalando en La Asomada (Cartagena) con una inversión de 1.227.346 euros. El primer autobús eléctrico de Movibus funciona desde el 24 de julio en la línea 44 Cabo de Palos-Veneziola. La han usado ya más de 10.600 viajeros, indicó Verdú.