Ciudadanos denuncia que el alcalde de Calasparra se sube el sueldo un 30% José Vélez niega la acusación y sostiene que el incremento de su salario es del 12% CLAUDIO CABALLERO Miércoles, 24 julio 2019, 08:42

El clima político en Calasparra se ha enrarecido a costa de la revisión de los sueldos del gobierno local que el último Pleno municipal aprobó con los votos a favor del PSOE. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Alajarín, denunció ayer que el regidor, el socialista José Vélez, «ha tomado como primera medida subirse el sueldo hasta los 47.500 euros brutos anuales, lo que supone un incremento del 30% respecto a la anterior legislatura, y que le coloca además apenas por debajo del límite de lo permitido por la ley para los regidores de poblaciones de más de 10.000 habitantes, cuando Calasparra apenas sobrepasa esa población».

El edil naranja comparó asimismo la renta per cápita de los calasparreños. Según explicó, «se sitúa en apenas 15.000 euros anuales, y el regidor decide cobrar más del triple, dejando claro que no está en política para servir, sino para servirse». Alajarín criticó, asimismo, que la Corporación contará con seis concejales liberados, «lo que también implica una subida en sueldos del 30% respecto a la legislatura anterior». A su juicio, el aumento es «excesivo y no está justificado».

Alajarín puso el acento en el hecho de que, durante Pleno, «el alcalde tumbara la propuesta de que los distintos grupos tuvieran que justificar sus cuentas ante el Consistorio, en un acto contrario a cualquier atisbo de transparencia».

2.300 euros al mes

El alcalde negó las acusaciones de Cs y aseguró que hasta hace un mes cobraba 2.005 euros netos al mes. «Ahora voy a percibir 2.300 euros. Eso, lo miren por donde lo miren, no es un 30% más, si acaso es un 12%», puntualizó.

Vélez sostuvo que «no es un sueldo desmesurado, sobre todo si eso me lleva a tener que aguantar a personajes de este tipo». Para el regidor, la oposición «está judicializando la vida política local desde hace años con numerosas denuncias que luego nunca ganan».