La cinta de los estériles de Portmán amanece pintada contra el alcalde Imagen de las pintadas de la cinta transportadora, ayer. / LV «Eres un traidor», aparece en grandes letras. «Cuando lo sepa iré a por quienes lo han hecho», asegura el regidor JUAN RUIZ PALACIOS Domingo, 14 abril 2019, 08:55

«Alcalde, eres un traidor a Portmán». La cinta transportadora de estériles amaneció ayer con una pintada en la que puede leerse dicha frase. Estos hechos se producen dos días después de que el Ministerio para la Transición Ecológica ordenara paralizar temporalmente el contrato de obras del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la bahía hasta nueva adjudicación.

El alcalde de La Unión, Pedro López Milán, aseguró ayer a 'La Verdad' que no tenía constancia de la pintada en la cinta de estériles. «Me acabo de enterar. Sé de dónde pueden venir esos grafitis, pero quiero que quede claro que yo he ido de la mano de los vecinos y el PP nunca ha dado explicaciones», dijo el primer edil. Matizó que «la decisión que ha tomado el Ministerio no creo que sea electoralista. Yo voy a estar siempre dando la cara». Añadió que «las personas que han hecho la pintada me tienen aquí para decirme lo que quieran a la cara. Y aceptaré las críticas. Cuando lo tenga claro, iré a por las personas que lo han hecho».

En relación a las manifestaciones de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Unión, que se posicionan en contra de la paralización de los trabajos, López Milán expuso que «hace ocho años no se pronunciaron cuando se pararon las obras. Qué casualidad que ahora hacen esas afirmaciones, justo cuando el presidente de dicha federación lleva por apellido Bernabé». El primer edil recordó que «he hablado con los vecinos y voy a asumir las decisiones que ellos tomen. Haremos lo que tengamos que hacer, pero siempre dando la cara». Y concluyó: «La cobardía es de aquellos que se esconden detrás de la pintada de la cinta transportadora de estériles».