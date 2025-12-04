Cien agentes para desmantelar varias plantaciones de droga en Mula Tres personas fueron detenidas, aunque no se descarta que se amplíen los arrestos tras analizar el material incautado

LA VERDAD Mula Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un operativo nunca visto en Mula sorprendió a los más madrugadores de la localidad. Más de cien efectivos policiales se desplegaron ayer por toda la localidad desde las seis de la mañana para realizar una importante operación contra el tráfico y el cultivo de drogas en la localidad.

Bajo el mandato del juzgado de instrucción número 2 de Mula, los agentes se adueñaron de la calles del municipio, pertrechados con armas, arietes y material de defensa, para realizar varias entradas en domicilios donde se sospechaba que se cultivaba droga. Las investigaciones que han culminado con estos registros no iban mal encaminadas: los agentes pudieron encontrar más de 600 plantas de marihuana dispuestas en varias plantaciones 'indoor', todo lo necesario para su cultivo, así como diversos bienes y material cuyo valor y procedencia continúa investigándose por parte de este operativo.

Durante los registros, los agentes detuvieron a tres personas implicadas en el cultivo y tráfico de la droga, aunque el número de arrestos en esta operación podría aumentar en los próximos días, ya que la investiga continúa abierta y se sigue rastreando el material incautado en los registros de los inmuebles del municipio.

Además de las plantaciones desmanteladas y los útiles para su cultivo, se pudo incautar una importante cantidad de sustancias estupefacientes lista para su distribución

Este multitudinario despliegue estuvo integrado por agentes de la Policía Local de Mula, Guardia Civil de la localidad, equipos PRC de la compañía de Caravaca, Grupos de Reserva y Seguridad, miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con perros detectores de sustancias estupefacientes y otros materiales.

Por otra parte, también hubo participación de los equipos de drones y helicóptero de la Guardia Civil, destinados al apoyo y control del entorno operativo desde el aire, para guiar a sus compañeros.