Cesan al pedáneo de Hoya del Campo por no apoyar su partido el Presupuesto José Benavente. / LV José Benavente considera que la situación «no es positiva para los intereses municipales» JESÚS YELO Abarán Martes, 31 julio 2018, 13:34

El alcalde, José Miguel Manzanares, cesó este lunes al pedáneo de Hoya del Campo, José Benavente, porque su partido (UYD) no apoyó la aprobación del Presupuesto de este año durante el último Pleno. Así lo confirmó a 'La Verdad' el propio regidor, quien explicó que «no puedo mantenerlo políticamente como pedáneo cuando su partido se ha opuesto a las cuentas».

El texto del decreto de cese indica que, «vista la necesidad de dar un nuevo impulso a la actividad y organización municipal, y dado que el cargo tiene un carácter honorífico no implicando ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento, resuelvo cesar a José Benavente como representante personal de la alcaldía en la pedanía de Hoya del Campo».

Sin embargo, el Manzanares tuvo estas palabras para el ya expedáneo: «No tengo quejas de él como persona ni como mi representante, pues es un pedáneo de verdad que se muere por sus vecinos y le tengo aprecio. Hace una semana me dijo que su partido iba a votar a favor del Presupuesto, y horas antes del pleno me llamó para decirme lo contrario».

Por su parte, José Benavente consideró que «mi cese no es positivo para los intereses municipales y no me ha sorprendido, porque el alcalde me lo comunicó en la misa de Santiago Apóstol». Y en relación a la no aprobación del presupuesto, Benavente fue crítico con Manzanares: «No ha negociado con nadie, máxime cuando no tiene mayoría absoluta. Y días atrás me dijo que desde el PP regional le comunicaron que me tenía que haber cesado cuando entró como alcalde».