La celebración de matrimonios civiles en el consistorio de Abarán será gratuita El pleno ordinario del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción presentada por el portavoz del PP

Jesús Yelo Jueves, 30 de octubre 2025, 13:16

A partir de ahora, los jóvenes que deseen casarse por lo civil no tendrán que abonar tasa alguna. El pleno ordinario del Ayuntamiento de Abarán aprobó por unanimidad una moción presentada por el portavoz del PP, David Pérez, para «iniciar el expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas municipales, suprimiendo el apartado concreto referido a la tasa por celebración de matrimonios civiles en el consistorio abaranero».

Donde no hubo unanimidad y sí cierta polémica fue en la segunda moción presentada por el mismo concejal que instaba al Ayuntamiento» a expresar su felicitación y reconocimiento a María Corina Machado por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, destacando su trayectoria ejemplar en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, al mismo tiempo manifestar la preocupación y desacuerdo ante la falta de pronunciamiento oficial por parte del gobierno de España».

La moción fue rechazada tras dos votaciones merced al voto de calidad del alcalde, Jesús Gómez (PSOE) y a las abstenciones de los dos concejales de UYD y de Pablo Rodríguez (IU) ausente y que contó como abstención. El PP y Vox votaron a favor, y los seis concejales del PSOE y Penélope Luna, de IU, votaron en contra. El concejal del PP, Julio Yelo, interpeló al concejal de UYD, Jaime Tornero, acerca de su abstención, y éste respondió que «no estamos aquí para ver lo que pasa en España y en el mundo, sino en Abarán y en Murcia», mostrando el popular su desacuerdo por estas afirmaciones.

Y la tercera moción relativa a «solicitar al Gobierno de España la solución urgente del problema causado a las mujeres víctimas del maltrato por el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato adquiridas por el Ministerio de Igualdad, asumir responsabilidades, pedir perdón y exigir la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad», fue rechazada por el equipo de gobierno (PSOE, IU y UYD). La concejala socialista María del Carmen Miñano reconoció que «el gobierno ha asumido su fallo, pero ninguna mujer ha quedado desatendida en Abarán y la única incidencia no ha tenido trascendencia».