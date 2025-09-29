La Casa del Conde de Blanca sale a licitación para usarla como hotel y restaurante La concesión por 30 años contempla la ejecución de obras de reforma y toda la dotación para su puesta en funcionamiento

Jesús Yelo Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Blanca ha sacado a licitación la Casa del Conde para su explotación privada que contempla la actividad hotelera y restaurante «con el objetivo de promover el turismo en el municipio», asegura el alcalde, Pablo Cano. La concesión durante 30 años llevará aparejada la necesidad de ejecutar las obras de reforma del inmueble y toda la dotación necesaria para su puesta en funcionamiento. Según un estudio del arquitecto municipal, la empresa adjudicataria deberá invertir la cantidad de 750.308 euros, más toda la logística oportuna. Por su parte, el Consistorio recibirá un canon anual de 25.010 euros durante las tres décadas de la concesión. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 13 de octubre a mediodía para presentar sus ofertas.

El objetivo de esta iniciativa es poner en valor este rincón emblemático de Blanca situado en pleno centro urbano y de propiedad municipal, que perteneció exactamente al Conde de la Vallesa, Enrique María de Trenor y Lamo de Espinosa. Se trata de un inmueble de estilo neoclásico que cuenta con un escudo declarado Bien de Interés Cultural. Esta casa señorial del siglo XIX consta de 4.000 metros cuadrados que se dividen en 15 habitaciones, restaurante, salones y 2.000 metros cuadrados de jardín.

La empresa adjudicataria deberá invertir más de 750.000 euros y pagar un canon de 25.000 al año

Con esta operación, el Ayuntamiento cambia el modelo de gestión de este edificio que lleva cerrado varios años. La Corporación anterior cifró en 1.900.000 euros la rehabilitación del edificio y contaba con una subvención de 700.000 euros, el resto tenía que ser costeado por el Ayuntamiento, «cantidad inviable» para el alcalde, Pablo Cano, que nada más llegar en 2023 renunció a dicha subvención. «Ahora no nos costará nada y las arcas municipales generarán unos ingresos anuales de 25.000 euros», afirma.

Temas

Blanca