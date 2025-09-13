La Carraila rechaza tres nuevos complejos turísticos en Blanca y exige salvar la huerta tradicional

Jesús Yelo Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

La asociación cultural La Carraila ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Blanca en el que solicita que aplique lo dispuesto en el Plan General Municipal de Ordenación, para evitar «la destrucción del parcelario agrícola tradicional en suelo no urbanizable inadecuado y en suelo no urbanizable de protección de ribera». El colectivo ha detectado en las últimas semanas la existencia de proyectos para la construcción de tres nuevos complejos turísticos. Es una situación comunicada a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y que supondría «la pérdida de 10,53 hectáreas de la milenaria huerta de Blanca», según fuentes de La Carraila.

«Las sucesivas huertas tradicionales han permitido la continuidad del poblamiento en el Valle de Ricote en el último milenio y constituyen un sistema agrícola que conforma el principal elemento de su paisaje cultural. Este tiene un reconocimiento estatal, al estar incluido en el Plan Nacional de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura», recordaron en el citado colectivo. Y apuntaron que «esta regresión aguda en el parcelario agrícola tradicional de Blanca y en el resto del Valle de Ricote repercute en la pérdida de riqueza cultural y biológica».

Por este motivo, ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma que «inste a los ayuntamientos de Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva y Archena a que no realicen ni permitan actuaciones que supongan una transformación sensible en el paisaje cultural».

La Carraila también ha instado a la Consejería de Cultura a que incoe el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación del Patrimonio Cultural del Valle de Ricote en la categoría de paisaje cultural, «como medida necesaria y urgente para preservar sus valores culturales». En el Ayuntamiento, que gobierna el PP, declinaron pronunciarse sobre estas peticiones.