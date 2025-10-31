El campo de fútbol de Santomera estrena grada

LA VERDAD Viernes, 31 de octubre 2025, 12:57 Comenta Compartir

La mañana de este viernes se inauguró el graderío cubierto del Campo de Fútbol José Verdú Nicolás 'Toché', acompañado del exfutbolista Toché, quien da nombre a las instalaciones. Las obras han permitido dotar al campo de fútbol de una grada elevada, cubierta y totalmente accesible, con capacidad para cerca de medio millar de personas, mejorando así el confort y la seguridad del público. Además, la nueva infraestructura incorpora una planta solar fotovoltaica en la cubierta, con la que se mejora la eficiencia energética del recinto y se avanza hacia un modelo deportivo más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

El proyecto, con un presupuesto de 905.000 euros, ha sido cofinanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Unión Europea (Next Generation UE) y el Consejo Superior de Deportes. Durante la inauguración, el alcalde destacó que «estas actuaciones suponen un salto de calidad en las infraestructuras deportivas del municipio, mejorando las condiciones para la práctica y el disfrute del deporte en un entorno moderno, seguro y accesible».

En el transcurso del acto, el alcalde presentó la segunda fase del proyecto de remodelación integral estadio, que contempla la construcción de los nuevos vestuarios, almacenes y salas de uso complementario, así como la renovación y ampliación del césped artificial, el desplazamiento del terreno de juego, la sustitución del vallado, la adecuación del pavimento perimetral y un nuevo sistema de recogida de aguas. Tras el acto, comenzó el primer partido del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-16, que se disputa en el municipio santomerano este fin de semana. «Estamos construyendo una Santomera más activa, saludable y sostenible, con infraestructuras modernas y accesibles para todos los vecinos», ha concluido el alcalde.