La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración del graderío cubierto del campo de fútbol de Santomera. Ayto. Santomera

El campo de fútbol de Santomera estrena grada

La segunda fase del proyecto de remodelación contempla la construcción de los nuevos vestuarios, almacenes y salas de uso complementario

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:57

Comenta

La mañana de este viernes se inauguró el graderío cubierto del Campo de Fútbol José Verdú Nicolás 'Toché', acompañado del exfutbolista Toché, quien da nombre a las instalaciones. Las obras han permitido dotar al campo de fútbol de una grada elevada, cubierta y totalmente accesible, con capacidad para cerca de medio millar de personas, mejorando así el confort y la seguridad del público. Además, la nueva infraestructura incorpora una planta solar fotovoltaica en la cubierta, con la que se mejora la eficiencia energética del recinto y se avanza hacia un modelo deportivo más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

El proyecto, con un presupuesto de 905.000 euros, ha sido cofinanciado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Unión Europea (Next Generation UE) y el Consejo Superior de Deportes. Durante la inauguración, el alcalde destacó que «estas actuaciones suponen un salto de calidad en las infraestructuras deportivas del municipio, mejorando las condiciones para la práctica y el disfrute del deporte en un entorno moderno, seguro y accesible».

En el transcurso del acto, el alcalde presentó la segunda fase del proyecto de remodelación integral estadio, que contempla la construcción de los nuevos vestuarios, almacenes y salas de uso complementario, así como la renovación y ampliación del césped artificial, el desplazamiento del terreno de juego, la sustitución del vallado, la adecuación del pavimento perimetral y un nuevo sistema de recogida de aguas. Tras el acto, comenzó el primer partido del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-16, que se disputa en el municipio santomerano este fin de semana. «Estamos construyendo una Santomera más activa, saludable y sostenible, con infraestructuras modernas y accesibles para todos los vecinos», ha concluido el alcalde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  3. 3 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  6. 6 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  7. 7

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  8. 8 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  9. 9 Día de Todos los Santos: las tiendas y los supermercados abiertos el 1 de noviembre en la Región de Murcia
  10. 10 Tres terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El campo de fútbol de Santomera estrena grada

El campo de fútbol de Santomera estrena grada