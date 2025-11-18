La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Plantación de arroz en Calasparra en una imagen de archivo. LV

La campaña del arroz de Calasparra termina con 3,2 millones de kilos en un año excepcional

El presidente de la denominación de origen destaca la «excelente calidad» de la cosecha

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:41

La campaña de siega 2025 del arroz amparado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Calasparra ha concluido con resultados excepcionales. En total, se han sembrado 606 hectáreas en el coto arrocero, alcanzando una producción que supera los 3.200.000 kilos de arroz. «Se trata de una cifra que no se lograba desde hace muchos años y que marca un hito para este cultivo tradicional», indicó el presidente de la DOP, José Martínez. En boca del Consejo Regulador mostró su satisfacción por unos datos que se acompañan, además, «de una excelente calidad del grano en las variedades BxS y Bomba, dos de los pilares distintivos del prestigio de este arroz».

También expresó su reconocimiento «al incansable trabajo de los arroceros de los municipios de Calasparra y Moratalla, en la Región de Murcia y Hellín, en Castilla-La Mancha». Un agradecimiento que también se extiende a los molinos arroceros inscritos, la Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza y Arroces Flor de Calasparra.

