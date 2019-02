«Cambiar de regidor cada cuatro años es un desperdicio si todo va bien» Antonio Jesús García Conesa, en la urbanización Hacienda del Álamo, en una imagen reciente. / s. s. Antonio Jesús García Conesa - Alcalde de Fuente Álamo «No es momento de experimentos multipartidistas ni de volantazos; somos un punto estratégico de cara a inversiones» S. SÁNCHEZ Domingo, 10 febrero 2019, 08:12

Confirmado por el PSOE como candidato a la reelección, el alcalde de Fuente Álamo, Antonio Jesús García Conesa, afirma sin tapujos que va a por la mayoría absoluta, pese a lo incierto de los pronósticos electorales en España. En esta legislatura ha necesitado del apoyo de Ciudadanos, que le concedió el bastón de mando en el último minuto pese a no ser la lista más votada. Reconoce que en algunas ocasiones lo ha pasado «bastante mal», pero le queda la satisfacción de que «muchas cosas van saliendo adelante».

-Accedió a la alcaldía sin ser el cabeza de la lista más votada (lo fue la del PP), gracias al apoyo de Ciudadanos, que en la práctica ha sido su socio de legislatura. ¿Qué balance hace de su gestión y de las aportaciones de Cs?

-El balance es muy positivo si nos atenemos a los resultados. Estamos mejor o mucho mejor que hace cuatro años. La recogida de basura, la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, el parque móvil de la Policía Local, las instalaciones deportivas, el mantenimiento de colegios, el período de pago a proveedores... Todo ello a pesar de las graves limitaciones presupuestarias que supone pagar la deuda, los intereses y las devoluciones de cantidades cobradas por convenios urbanísticos. Se han resuelto muchos de los problemas que nos encontramos, otros se están encauzando y, lo que es también importante, no hemos creado ninguno nuevo. Cs puede sentirse satisfecho por haber contribuido a un cambio que era absolutamente necesario y que está funcionando muy bien. Lo importante es que la formación naranja siga aportando en clave local y que no se deje llevar por posicionamientos determinados por la política nacional.

-¿Cómo está la economía del municipio? Quizá ya no se pueda hablar de una ciudad agrícola...

-El municipio tiene y seguirá teniendo un sector primario potentísimo y esencial para nuestra economía, tanto en agricultura como en ganadería. Pero nuestro tejido productivo se está diversificando y actividades como la industria y el turismo tienen cada vez mayor peso. El desarrollo del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, el relanzamiento de Hacienda del Álamo, la apertura del Hotel Sheraton y la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Corvera, que lo tenemos al lado, son grandes revulsivos para las perspectivas económicas del municipio. Además, estamos cerca de todo: de Murcia, de Cartagena, del Mar Menor, de las playas de Mazarrón, de los grandes ejes de comunicación... Siempre digo que somos un lugar privilegiado por la geografía y, por tanto, también un punto estratégico para invertir. Somos un municipio emergente; hay mucho potencial de crecimiento, pero queda camino por recorrer.

Tres ejercicios con superávit

-Lo que sí hay es una mejoría de las arcas municipales, por distintos informes de Intervención y de la propia Consejería de Hacienda.

-Cogimos un Ayuntamiento muy endeudado, que llegó a atravesar situaciones dramáticas y que tuvo que acogerse a varios rescates del Estado y endeudarse para pagar a proveedores. Hubo que pedir un canon anticipado de 10,5 millones por el nuevo contrato del agua a cambio de una brutal subida de la tarifa... No me gusta exagerar, no es mi estilo, pero la gestión económica del equipo anterior del PP fue literalmente desastrosa. Los tres ejercicios que hemos cerrado lo hemos hecho con superávit, se pagan puntualmente los préstamos y los proveedores cobran pronto. No nos podemos permitir grandes obras públicas, pero se pueden hacer algunas inversiones. Se va manteniendo lo que se tiene y se han mejorado todos los servicios municipales.

-Y también lo es el desbloqueo de obras enquistadas como el circuito de velocidad de Los Milanos, la apertura del hotel de Hacienda del Álamo y la remodelación del polideportivo Cuatro Vientos.

-Hemos desempantanado proyectos como Cuatro Vientos, que eran unas instalaciones tercermundistas y ahora han quedado fenomenal. La residencia de mayores, que llevaba seis años cerrada por problemas burocráticos, ya está abierta. También hemos logrado adjudicar la gestión del nuevo circuito después de diez años de iniciadas las obras. Y la ampliación del cementerio, otro problema atascado más de una década, ya está a punto de resolverse con la expropiación de los terrenos necesarios.

-Para las elecciones de mayo, usted no se esconde. Ante un panorama global de fragmentación del voto en España donde las mayorías absolutas serán difíciles, dice estar convencido de que en Fuente Álamo puede ser que sí la haya.

-Lo que necesita Fuente Álamo en la próxima legislatura es estabilidad política. Mucha estabilidad y consolidación de los avances que se están consiguiendo. Teniendo en cuenta que solo llevamos cuatro años, que en gestión pública es poco tiempo, que el Ayuntamiento funciona bien y que el municipio está mucho mejor en todos los frentes, creo que ahora no es precisamente momento para cambios. Conviene consolidar un equipo que suma como valor la experiencia. Los mandatos muy largos no son buenos, pero cambiar de alcalde cada cuatro años, si las cosas van bien, es un desperdicio de experiencia y de inercia positiva. Ahora que hemos enderezado el rumbo, no es momento de experimentos multipartidistas ni de volantazos.