La calle Anguillara Sabazia y la avenida del Puente de Blanca requieren de una actuación de emergencia

Jesús Yelo Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:26

La calle Anguillara Sabazia y la avenida del Puente, céntricas vías y que presentan «deficiencias graves que requieren una actuación de emergencia», serán objeto de «una reparación, mejora y garantía del correcto funcionamiento del sistema y salubridad pública».

Así se acredita mediante sendos informes del Servicio Municipal de Aguas de la empresa municipal «Blanca Fomento Social» y del Servicio de Urbanismo del consistorio blanqueño, que solicitan «la reparación urgente dada la situación crítica de las infraestructuras».

El pleno extraordinario confirmó las razones de interés público, social y económico para la sustitución de la red de saneamiento en la calle Anguillara Sabazia y Avenida del Puente de una longitud de 315 metros. Las conclusiones de los informes técnicos hablan de «la pérdida de estanqueidad ocasionada por fisuras, desplazamientos y roturas, unida a bajas velocidades del fluido, bien por obstrucciones imposibles de eliminar mediante equipo mixto o bien por tramos con pendientes negativas que suponen unos rendimientos del O por ciento en Anguillara Sabazia y del 31,1 por ciento en la Avenida del Puente, lo que se traduce en un vertido continuado al terreno, provocando la aparición de humedades en fachadas, blandones en la calzada y daños en las cimentaciones de edificios colindantes».

Para llevar a cabo este ambicioso y urgente proyecto, se ha solicitado a la Dirección General del Agua de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, la concesión de una subvención directa de 399.837 euros. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los cuatro grupos políticos, aunque la concejala de Somos Blanca, María de las Nieves Huerta, afirmó que «me parece increíble que se haya llegado a este extremo que ha supuesto un colapso total del sistema de saneamiento», a lo que el alcalde Pablo Cano, le respondió que «esto habría que preguntárselo a las corporaciones anteriores de ambos signos políticos pues una de las prioridades de este equipo de gobierno nada más iniciarse la actual legislatura era acometer esta actuación, como así haremos».

