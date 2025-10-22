Calarroz 2025 reúne en Calasparra lo mejor de la gastronomía, la cultura y el turismo sostenible El encuentro, que cumple su segunda edición, sigue consolidando el valor del arroz como seña de identidad de Calasparra y la Región de Murcia con un interesante programa de actividades

Los 'showcookings' tienen un lugar destacado entre las actividades programadas.

Calasparra volverá a convertirse desde mañana viernes y hasta el próximo domingo 26 de octubre en el epicentro de la cultura gastronómica del sureste español con la celebración de Calarroz 2025, unas jornadas dedicadas al arroz con Denominación de Origen Protegida que tendrán lugar en el Auditorio Cine Rosales.

Enmarcada dentro del programa anual Gastropaisajes, esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Calasparra en colaboración con la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra. Además, cuenta con el patrocinio de la Fundación Estrella de Levante, la Consejería de Agricultura y la Consejería de Turismo de la Región de Murcia.

Calarroz 2025 se presenta como un punto de encuentro entre gastronomía, cultura y turismo sostenible, con una programación que combina degustaciones, experiencias gastronómicas, actividades culturales y encuentros sociales diseñados para todos los públicos.

Porque la dimensión alcanzada por Calarroz va más allá de la gastronomía. «Es un espacio de reflexión, intercambio, experimentación, creación y debate en el que acogemos a todos los agentes estratégicos del sector, representantes de la cultura gastronómica, hostelera y de la comunicación, así como al elenco más representativo de la industria culinaria, este año también internacional», asegura la alcaldesa de Calasparra, Teresa García.

Ampliar Eduardo Cerezuela, Juan Antonio Pellicer y Leticia Navarro.

Mañana viernes, 24 de octubre, arranca la jornada inaugural con la exposición fotográfica 'Paisajes Culturales. Riorges, Donzdorf, Calasparra', que celebra los lazos entre las tres ciudades hermanadas. A continuación, se inaugurará el Espacio Gastronómico Calarroz 2025, donde chefs de las tres localidades, Lore Nagel (Donzdorf), Brigitte Bonnefond (Riorges) y Óscar Marín (Calasparra), protagonizarán un showcooking internacional. Desde Riorges cocinarán la salchicha lionesa en vino tinto y desde Donzdorf la sopa de lentejas de la Jura de Suabia. El chef local, por su parte, cocinará un arroz con costillejas y ajos tiernos.

La jornada incluirá, además, una visita guiada al molino arrocero finca del Soto (1900), el taller Usos cosméticos del arroz DOP Calasparra, el 'showcooking' Saboreando pastelería, con la chef pastelera María Dolores García Cantero, el I Certamen de Coros Rocieros Villa de Calasparra, en homenaje a Ángeles Sánchez Olmos, y el concierto gratuito de Albarro 2.0.

El sábado 25 de octubre comenzará el día con talleres infantiles de conciliación y el XXXVI Festival de Bandas de Música Villa de Calasparra, que reunirá a la Asociación Banda de Música de Calasparra y la Asociación Cultural Amigos de la Música de Ontur.

A mediodía, el reconocido chef Juan Antonio Pellicer ofrecerá el 'showcooking' Arroces en perol, y la tarde estará amenizada por el concierto gratuito de Lemon Blue, banda murciana de soul, rhythm and blues y funk, y la sesión de DJ J! a partir de las 23.00 horas.

El domingo 26 de octubre se celebrará el Encuentro con las Tradiciones y la ofrenda de espigas de arroz 'Reconocimiento 2025' en la Fuente del Arrocero, seguida del taller de iniciación al sushi con la chef Leticia Navarro (Chiyoco Sushi, Cartagena).

A mediodía tendrá lugar el XI Encuentro de Folclore Villa de Calasparra, con la participación de agrupaciones de toda la Región de Murcia, y el cierre gastronómico llegará con el 'showcooking' del chef Eduardo Cerezuela (Restaurante Bruma, Puerto de Mazarrón).

Un programa muy completo al que se le suma la implicación directa de la hostelería local, que sacará sus barras a la calle para ofrecer tapas elaboradas con el arroz con DOP, convirtiendo el entorno del auditorio en un auténtico escaparate festivo y gastronómico.

La propia alcaldesa recuerda que Calarroz centra su actividad en tres ejes importantes: área de cocina (realización de 'showcookings'); un segundo eje que integra mesas redondas, diálogos y encuentros científicos y de divulgación con cocineros y comunicadores especializados; y un área de entretenimiento que incluye desde visitas organizadas por los arrozales para disfrutar de su valor paisajístico y del patrimonio de la zona, conciertos y talleres gastronómicos.

Aunque el núcleo central del evento se desarrolla en este fin de semana, Calarroz 2025 se ha enmarcado en un mes de octubre lleno de actividades, que comenzaron el día 15 y se extenderán hasta el mes de noviembre. Degustaciones, experiencias gastronómicas, actividades culturales y encuentros sociales completarán una programación diseñada para todos los públicos.

Calarroz sigue consolidando el valor del arroz como seña de identidad de Calasparra y la Región, además de ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia festiva, participativa y abierta, donde la gastronomía dialoga con la música, la tradición y el patrimonio.

«Con Calarroz 2025, Calasparra reivindica, una vez más, el protagonismo de su arroz con Denominación de Origen Protegida, único en el mundo, y reafirma su apuesta por la unión entre cocina, cultura y turismo sostenible», asegura Teresa García, que lanza un mensaje a quienes se declaran amantes de la gastronomía de la zona: «Os esperamos en Calasparra, de viernes a domingo, para disfrutar, aprender y saborear la mejor gastronomía calasparreña, con la presencia de los bares y restaurantes locales que nos mostrarán el amplio repertorio culinario que tenemos».

Actividades

Viernes, 24 de octubre:

11.00 horas. Exposición fotográfica en plaza de la Corredera

11.30 h. Inauguración Espacio Gastronómico Calarroz en el Auditorio Cine Rosales y posterior 'showcooking' con los chefs Lore Nagel (Donzdorf), Brigitte Bonnefond (Riorges) y Óscar Martín (Calasparra)

17.30 h. Visita guiada al molino arrocero finca de Soto.

18.00 h. 'Showcooking' Saboreando pastelería con la chef María Dolores García Cantero

18.00 h. Taller Usos cosméticos del arroz DOP Calasparra, en el club de la Tercera Edad.

20.00 h. I Certamen de Coros Rocieros Villa de Calasparra - homenaje a Ángeles Sánchez Olmos. Auditorio municipal.

23.00 h. Concierto de Alabarro 2.0 en Auditorio Cine Rosales

Sábado, 25:

11.00 h Actividad infantil -taller de conciliación.

11.00 h. XXXVI Festival de Bandas de Música Villa de Calasparra. Auditorio municipal.

12.30 h. 'Showcooking' con el chef Juan Antonio Pellicer, 'Arroces en peroles-Espacio Calarroz

17.00 h. Concierto Lemon Blue en Espacio Gastron. Calarroz

23.00 h. Sesión dj

Domingo, 26:

11.00 h. Ofrenda de espigas de arroz en Fuente del Arrocero

11.30 h. 'Showcooking'-taller de iniciación al sushi con Leticia Navarro en Espacio Calarroz

12.00 h. XI Encuentro Folclore Villa de Calasparra. Auditorio municipal.

13.00 h. 'Showcooking' con Eduardo Cerezuela, chef de Bruma. Espacio Calarroz.

