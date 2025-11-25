Bullas pasa a la segunda fase del concurso nacional 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher El municipio murciano compitará contra otros tres lugares para tener un hueco en la gran final

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 11:22

El municipio de la Región de Murcia avanza en la campaña nacional 'Juntos Brillamos Más', organizada por Ferrero Rocher, tras superar la primera del concurso y situarse entre los cinco municipios más votados de los 17 participantes de toda España, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Gracias al apoyo de vecinos, asociaciones y simpatizantes, el municipio murciano entra oficialmente en el siguiente escalón del certamen, un paso imprescindible para optar a la emblemática iluminación navideña que cada año otorga la marca. La campaña, que finalizó el pasado domingo en su fase de votaciones iniciales, contempla un proceso de selección dividido en tres etapas eliminatorias.

Bullas se prepara ahora para una nueva ronda de votaciones en la que volverán a descartarse los municipios con menor apoyo, hasta quedar únicamente dos finalistas. En concreto, compite con los municipios de A Guarda (Galicia), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Islas Canarias). La votación popular está abierta en la página oficial de Ferrero Rocher y se mantendrá activa hasta este domingo 30 de noviembre. Cualquier persona puede participar accediendo a la web oficial de Ferrero Rocher. La gran final se celebrará el 15 de diciembre, fecha en la que se anunciará oficialmente qué municipio recibirá este año la iluminación navideña de Ferrero Rocher.

El Ayuntamiento de Bullas expresó su agradecimiento al apoyo mostrado e invitó a toda la ciudadanía a continuar votando y difundiendo la campaña en la recta final.«Cada voto cuenta para que Bullas pueda brillar estas Navidades como nunca», señaló el Consistorio bullero.