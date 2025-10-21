La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado del vehículo tras el incendio. Agentes Medioambientales

Los bomberos impiden que un tractor en llamas provoque un incendio forestal en Cehegín

La rápida intervención logró evitar que el fuego llegara hasta la vegetación de una zona de monte cercana

LA VERDAD

Martes, 21 de octubre 2025, 18:34

La rápida intervención de los bomberos impidió este martes que el incendio de un tractor en un terreno agrícola junto al monte, en el paraje del Cabezo El Apedreao, en el término municipal de Cehegín, llegara hasta una zona forestal próxima.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias, a las 13.55 horas se recibió una llamada para alertar la situación. Los llamantes trataron de extinguir las llamas por sus propios medios, sin éxito.

Hasta el lugar se desplazaron un Agente Medioambiental de la zona y Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Tras su llegada, el incendio fue extinguido sin que llegara a afectar a la vegetación forestal cercana.

