Las bodegas murcianas se unenal Día del Movimiento Vino DO El brindis organizado por la denominación de origen de Jumilla dentro del Día Movimiento Vino. / g. l. Las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla brindaron de forma simultánea con otras 26 repartidas por toda España G. LÓPEZ / J. L. PIÑERO Domingo, 12 mayo 2019, 09:18

Las denominaciones de origen (DO) de Jumilla, Yecla y Bullas participaron ayer en el Día del Movimiento Vino DO, una actividad promovida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. En total han sido 29 denominaciones de origen de España las que se han unido en un brindis simultáneo, colectivo e interactivo, con la intención de poner en valor y reivindicar el papel que desempeñan las denominaciones de origen en las zonas rurales. El choque de copas se producía a las 13.30 horas y en redes sociales, gracias al 'hashtag' #DíaMovimientoVinoDO, se podía vivir en directo y en la distancia. El objetivo de la jornada era concienciar sobre el impacto socioeconómico de las DO, que generan desarrollo para sus zonas y ofrecen oportunidades laborales. Las redes sociales jugaron un papel importante durante toda la jornada, ya que aquellos usuarios que compartieron sus fotografías brindando o disfrutando de esta actividad con el hashtag #BrindisMVDO entraron en el sorteo de 'packs' de vino con denominación de origen.

Para la organización de este brindis colectivo, el Consejo Regulador de la DO Jumilla contó con la colaboración del Ayuntamiento y la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia con el objetivo de sumar esfuerzos y lograr la declaración de Interés Turístico Nacional.

En Jumilla, representantes del sector, turistas, amantes del vino y consumidores alzaron sus copas en el entorno de la emblemática plaza de Arriba. Mientras, la DO Bullas reunió a sus simpatizantes en la plaza de España; y la DO Yecla congregó a su público en el parque de la Constitución. Las tres denominaciones realizaron, además, actividades paralelas para celebrar el Día del Movimiento Vino DO. Junto a ellas, también participaron en este brindis nacional bodegas de Almansa, Arlanza, Binissalem, Calatayud, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, La Mancha, Lanzarote, León, Monterrei, Montilla-Moriles, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Rioja, Toro, Uclés, Valdepeñas, Valencia y Vinos de Madrid.