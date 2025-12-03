La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El árbol hecho de ganchillo y las mujeres en el momento de su elaboración. Ayto. Beniel

Beniel enciende este viernes su árbol de Navidad de ganchillo

La estructura, de más de dos metros, está formada por más de 1.100 aplicaciones de croché y tejida por 22 mujeres de la localidad

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:16

Comenta

Desde el mes de abril, 22 mujeres de Beniel trabajaron semanalmente para crear una pieza artesanal, un árbol de Navidad elaborado con ganchillo que supera los dos metros de altura. Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Tejiendo Beniel'. El viernes 5 las más de 1.100 aplicaciones de croché se alumbrarán con el encendido de luces en la localidad.

El árbol está compuesto por piezas cuadradas de 14 centímetros, confeccionadas en distintos colores y unidas posteriormente mediante lana verde, que aporta cohesión al diseño final. El proceso de elaboración se desarrolló durante ocho meses en el centro social, donde las participantes se han reunido para tejer, organizar y ensamblar cada una de las aplicaciones hasta completar la estructura.

Durante estos días las más de veinte voluntarias están llevando a cabo los últimos retoques. La obra de ganchillo ya se ha instalado en la plaza Ramón y Cajal, junto a la iglesia parroquial de San Bartolomé y el edificio consistorial. La alcaldesa, Mari Carmen Morales, ha señalado que «este árbol es, junto a nuestro belén, uno de los elementos más representativos de esta Navidad».

Además de esta pieza principal, el grupo «Tejiendo Beniel» continúa trabajando en la elaboración de nuevos adornos textiles, que se instalarán en distintos puntos del municipio a lo largo de la próxima semana. Entre estos elementos figuran regalos decorativos, bastones de Navidad, figuras de Papá Noel y otros motivos típicos de este periodo festivo, todos ellos realizados íntegramente en ganchillo. Estas creaciones completarán la ambientación festiva en las calles del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  5. 5 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  6. 6 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  7. 7 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  9. 9 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  10. 10 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Beniel enciende este viernes su árbol de Navidad de ganchillo

Beniel enciende este viernes su árbol de Navidad de ganchillo