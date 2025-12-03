Beniel enciende este viernes su árbol de Navidad de ganchillo La estructura, de más de dos metros, está formada por más de 1.100 aplicaciones de croché y tejida por 22 mujeres de la localidad

LA VERDAD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

Desde el mes de abril, 22 mujeres de Beniel trabajaron semanalmente para crear una pieza artesanal, un árbol de Navidad elaborado con ganchillo que supera los dos metros de altura. Esta iniciativa forma parte del proyecto 'Tejiendo Beniel'. El viernes 5 las más de 1.100 aplicaciones de croché se alumbrarán con el encendido de luces en la localidad.

El árbol está compuesto por piezas cuadradas de 14 centímetros, confeccionadas en distintos colores y unidas posteriormente mediante lana verde, que aporta cohesión al diseño final. El proceso de elaboración se desarrolló durante ocho meses en el centro social, donde las participantes se han reunido para tejer, organizar y ensamblar cada una de las aplicaciones hasta completar la estructura.

Durante estos días las más de veinte voluntarias están llevando a cabo los últimos retoques. La obra de ganchillo ya se ha instalado en la plaza Ramón y Cajal, junto a la iglesia parroquial de San Bartolomé y el edificio consistorial. La alcaldesa, Mari Carmen Morales, ha señalado que «este árbol es, junto a nuestro belén, uno de los elementos más representativos de esta Navidad».

Además de esta pieza principal, el grupo «Tejiendo Beniel» continúa trabajando en la elaboración de nuevos adornos textiles, que se instalarán en distintos puntos del municipio a lo largo de la próxima semana. Entre estos elementos figuran regalos decorativos, bastones de Navidad, figuras de Papá Noel y otros motivos típicos de este periodo festivo, todos ellos realizados íntegramente en ganchillo. Estas creaciones completarán la ambientación festiva en las calles del municipio.

Temas

Navidad

Mujeres

Beniel