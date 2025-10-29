El Ayuntamiento de La Unión se opone a la demolición del club náutico de Portmán planteada por el Ministerio El edificio ha sido incluido en el Catálogo de Bienes Históricos del municipio

LA VERDAD Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Unión considera un «nuevo agravio» para los vecinos de Portmán y de toda la Sierra Minera la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de demoler el edificio del Club Náutico de Portmán y restituir el terreno a su estado original.

El alcalde de La Unión, Joaquín Gabriel Zapata, participó este miércoles en la reunión convocada por el presidente del Club Náutico, Blas Isaac Calventus, junto al consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, para analizar las consecuencias de esta decisión y coordinar la defensa de los intereses de los vecinos.

«El Ministerio para la Transición Ecológica demuestra una vez más que le importa bien poco la cuestión de Portmán, pero que sí le interesa acallar aquellas voces críticas que se alzan contra su ignominiosa decisión de sellar los estériles en la bahía. Por eso, ahora dicta una orden de desahucio y demolición del Club Náutico de Portmán, una de las entidades más exigentes y beligerantes contra su decisión, y lo hace para tratar de silenciarlas», afirmó el alcalde.

Zapata también anunció que el Ayuntamiento ya ha activado mecanismos legales y administrativos para proteger el edificio, que ha sido incluido en el Catálogo de Bienes Históricos del municipio.

«Desde el Ayuntamiento de La Unión estamos mostrando nuestro respaldo total para que esta decisión, que entendemos no ajustada a derecho y materialmente injusta, no se lleve a cabo. Además, en el pleno de este martes aprobamos, por unanimidad, una moción solicitando al Gobierno Regional su declaración como Bien de Interés Cultural, en cualquiera de sus modalidades, con el objetivo de impedir esta vergonzosa demolición», ha explicado.

El alcalde recordó igualmente que el Club Náutico de Portmán, con cerca de 300 socios, «ha sido durante décadas un referente social y un símbolo de la lucha vecinal por la regeneración de la bahía», y reiteró que «merece respeto, no castigos administrativos».

«El Club Náutico debe seguir desarrollando allí todas sus actividades, también las reivindicativas en defensa de la bahía y por recuperar su histórico puerto. Portmán no puede seguir esperando. El Gobierno de España debe estar del lado de los ciudadanos y de la regeneración real de su litoral», concluyó Zapata.