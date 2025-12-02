La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Concentración de la plataforma Stop Biogás, días atrás en Fuente Álamo. S. S.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo estudia parar las obras de una planta de biogás

Pregunta a la Consejería de Medio Ambiente por su falta de respuesta al recurso de un colectivo contra la factoría de Los Morales desde junio

S. S.

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:53

La falta de contestación a un recurso puede ocasionar la paralización de las obras de la planta de producción de biometano y fertilizantes que la mercantil Fuente Álamo Bioenergy-Gesalor ... construye desde octubre en el paraje de Los Morales, a unos dos kilómetros de la pedanía de Las Palas. El Ayuntamiento de Fuente Álamo, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno, ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente que aclare «si se ha producido la suspensión de los efectos de la Autorización Ambiental Integrada», ya que «previamente a la concesión de la licencia de obras [el 16 de julio de 2025], y como requisitos previos a la misma, se comprobó que dicha solicitud [proyecto de construcción de la planta] había obtenido Autorización excepcional en suelo no urbanizable».

