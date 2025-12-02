El Ayuntamiento de Fuente Álamo estudia parar las obras de una planta de biogás

La falta de contestación a un recurso puede ocasionar la paralización de las obras de la planta de producción de biometano y fertilizantes que la mercantil Fuente Álamo Bioenergy-Gesalor ... construye desde octubre en el paraje de Los Morales, a unos dos kilómetros de la pedanía de Las Palas. El Ayuntamiento de Fuente Álamo, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno, ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente que aclare «si se ha producido la suspensión de los efectos de la Autorización Ambiental Integrada», ya que «previamente a la concesión de la licencia de obras [el 16 de julio de 2025], y como requisitos previos a la misma, se comprobó que dicha solicitud [proyecto de construcción de la planta] había obtenido Autorización excepcional en suelo no urbanizable».

El origen de las dudas del Consistorio es un recurso de alzada de la plataforma Stop Biogás Fuente Álamo el 10 de junio de 2025 ante el consejero Juan María Vázquez. El colectivo solicitó «expresamente» la suspensión de los efectos de la citada autorización porque el proyecto incumplió, a su entender, «múltiples preceptos de normas ambientales y urbanísticas locales y regionales». Como no se recibió la contestación, la plataforma presentó una solicitud de paralización de las obras al Ayuntamiento en noviembre, alegando «silencio administrativo positivo a favor del interesado, como establece la normativa en estos casos».

El gobierno local, del PP, pide aclarar si el silencio implica la suspensión de los efectos de la autorización ambiental

La institución municipal solicita a Medio Ambiente que aclare los efectos de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este precepto establece que «habiendo transcurrido el plazo de un mes desde su interposición [el recurso de alzada], dicho acto administrativo [la resolución de la Autorización Ambiental Integrada] quedaría suspendido automáticamente».

«Lo antes posible»

Un portavoz de la Consejería indicó a LA VERDAD que «actualmente no existe requerimiento alguno del Ayuntamiento». Respecto al recurso, dijo que «se está trabajando en dar respuesta, que será lo antes posible». Y en cuanto a los trámites ambientales aprobados en su día, aseguró que «siguen vigentes».

Un grupo de vecinos, convocados por la plataforma Stop Biogás Fuente Álamo, se concentró el pasado jueves frente al Ayuntamiento, donde el Pleno debatía sobre las tres plantas de biogás proyectadas: Fuente Álamo Bioenergy-Gesalor, en marcha; y Biodinámica Verde y Biometano de Fuente Álamo, en trámite.

«No traeremos la mierda de otros municipios», declara la alcaldesa

En el Pleno del Ayuntamiento, la alcaldesa, Juana María Martínez, intentó tranquilizar «a los vecinos y a los grupos de oposición» sobre las plantas de biogás con una frase inusual en actos públicos: «No traeremos la mierda de otros municipios». Martínez, del Partido Popular, aseguró que «la realidad es que sólo hay una planta en marcha, que es necesaria y la ha promovido el propio Ayuntamiento porque hay que tratar los residuos de las 400 granjas existentes en el municipio». A su juicio, «se está creando una alarma social que no está justificada». En los últimos tiempos ha recibido la visita de veinte empresas para abrir plantas de este tipo, pero «actualmente no hay nada más», aseguró.

Vox y el partido localista Cifa criticaron la falta de explicaciones del PP sobre «la afectación de los proyectos a los ciudadanos de núcleos cercanos». Y el PSOE destacó el «papel crucial» del Ayuntamiento en la declaración de interés público de la planta de Biodinámica Verde, «situada apenas a 1.200 metros de Los Almagros y sobre la que hay dudas del impacto de los olores».