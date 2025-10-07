La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La reunión de la alcaldesa, Alicia del Amor, con el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Gracia. LV

El Ayuntamiento de Cehegín muestra su rechazo al almacén de CO₂ en el Noroeste murciano

El proyecto cuenta únicamente con un permiso de investigación, concedido hace aproximadamente cuatro años y situado fuera del término municipal

Juan F. Robles. Cehegín

Martes, 7 de octubre 2025, 12:22

Comenta

El Ayuntamiento de Cehegín ha expresado su rechazo al proyecto de almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono (CO₂) que podría afectar a la comarca del Noroeste y, en parte, al término municipal de Cehegín. La alcaldesa, Alicia del Amor, mantuvo una reunión con el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Gracia, con el objetivo de recabar información detallada sobre el estado actual de dicho proyecto.

Durante el encuentro, se trasladó que el proyecto cuenta únicamente con un permiso de investigación, concedido hace aproximadamente cuatro años y situado fuera del término municipal de Cehegín. Este permiso se limita a la realización de estudios superficiales, pequeñas catas e imágenes aéreas, sin que hasta la fecha se haya ejecutado ninguna actuación, ya que la empresa promotora se encuentra todavía buscando financiación y acuerdos con universidades.

El director general explicó, además, que las competencias regionales se circunscriben exclusivamente a esta fase de investigación, mientras que cualquier autorización para el almacenamiento o explotación definitiva corresponde al Gobierno de España, al tratarse de una infraestructura estratégica de ámbito nacional.

Ante esta situación, la alcaldesa, Alicia del Amor, ha manifestado con rotundidad que «Cehegín no va a permitir que el pulmón verde de la Región de Murcia se convierta en el almacén del CO₂ que otros generan. Vamos a exigir al Gobierno central la máxima transparencia, información y rigor técnico. Defenderemos nuestro territorio con firmeza porque es vida, es naturaleza y es futuro».

El Ayuntamiento de Cehegín permanecerá en coordinación con el resto de municipios del Noroeste para garantizar que cualquier decisión que se adopte se haga con seguridad, participación y respeto hacia el entorno natural y los vecinos.

Te puede interesar

