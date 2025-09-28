El Ayuntamiento de Abanilla quiere dar un empujón a la puesta en valor del entorno del Chícamo Entidades ecologistas, deportivas y culturales reclaman actuaciones contundentes para preservar y potenciar turísticamente la zona

El río Chícamo, uno de los símbolos naturales e históricos del municipio de Abanilla, reclama actuaciones contundentes encaminadas a su conservación y puesta en valor. Su cauce y sus infraestructuras históricas representan un recurso único para este municipio que podrían convertirse en motores culturales, turísticos y medioambientales.

En los últimos tiempos, entidades ecologistas y asociaciones vinculadas al deporte de aventura y a la naturaleza vienen reclamando a las administraciones acciones concretas para poner en el mapa este enclave de singular belleza y especial riqueza botánica en la que es una de las zonas más áridas y secas de la Región de Murcia. En este sentido, el Ayuntamiento ha mostrado su disposición a llevar a la práctica el convenio que, hace unos meses, firmó con la Comunidad de Regantes de la Huerta de Abajo y Sahués para poder dotar de suministro eléctrico al entorno y activar el Centro de Interpretación del Aprovechamiento Hidráulico Histórico, además del Centro de Formación y Acogida de visitantes.

El acuerdo, rubricado por el alcalde, José Antonio Blasco, pretende desbloquear un proyecto que permanecía paralizado desde hace ya casi diez años, cuando fue rehabilitado el molino del Chícamo con fondos europeos. Establece un compromiso municipal de subvenciones anuales, cobertura de gastos básicos y promoción turística del enclave, mientras que los regantes deberán ejecutar las obras, mantener las instalaciones y ceder su uso durante 25 años.

Desde el Consistorio se subraya el carácter «histórico» del pacto alcanzado, con el que esperan convertir al río Chícamo en un motor turístico y cultural para la comarca y la Región de Murcia. Para el regidor abanillero, el convenio firmado por el Ayuntamiento y los regantes «busca marcar un antes y un después, devolviendo al entorno su papel histórico y convertirlo en atractivo turístico».

Tres proyectos a medio hacer

El 15 de septiembre de 2015 se inauguraba el molino del Chícamo, una construcción del siglo XIX propiedad de la comunidad de regantes de Mahoya y Sahués. La rehabilitación, financiada con fondos europeos, prometía recuperar un enclave ligado a la memoria agrícola de la zona. Sin embargo, diez años después, el espacio permanece sin actividad reglada, sin agua potable ni suministro eléctrico. A ello se suma un evidente deterioro por actos vandálicos, lo que ha convertido la inversión en un proyecto estancado, sin plan de uso ni mantenimiento.

Más grave es la situación del azud de la Huerta, una obra hidráulica del siglo XVIII que resultó destruida por la dana de 2019. Tras el desastre, las administraciones fueron informadas y la Consejería de Cultura mostró interés en su recuperación. La Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad lo declaró Bien de Interés Cultural (BIC) y ejecutó una primera fase de recogida y clasificación de sillares, además de reservar una partida presupuestaria para su restauración.

Senda peatonal a Mahoya

Por último, el 13 de septiembre de 2022 se inauguró la senda peatonal de 1,7 kilómetros entre Abanilla y Mahoya. A pesar de ser una infraestructura demandada para fomentar la movilidad sostenible y el turismo de naturaleza, tres años después sigue sin resolverse un punto crítico: el acceso peatonal desde el paseo de la Ermita al inicio de la senda, apenas 100 metros. La carretera en ese tramo, encajonada entre dos muros y sin arcén, obliga a los caminantes a circular por la calzada, con nula visibilidad para peatones y vehículos, lo que supone un evidente riesgo de seguridad.

