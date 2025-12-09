La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Atraco a punta de cuchillo en un comercio chino de La Unión

Propietarios de este tipo de establecimientos denunciaron otros dos robos ese mismo día por una persona de las mismas características físicas e idéntico 'modus operandi'

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:51

Comenta

Un comercio multiprecio de la calle Sor Virtudes, en La Unión, sufrió en la tarde de este lunes un atraco a punta de cuchillo ocurrido sobre las 20 horas. El ladrón huyó del establecimiento a bordo de un Seat León, según relató el dependiente a los agentes.

El afectado indicó que el mismo individuo habría atracado al menos otros dos comercios multiprecio a lo largo de la tarde. Los responsables de estos establecimientos, regentados por ciudadanos chinos, se alertaron entre sí a través de grupos de WhatsApp, y aportaron la descripción del sospechoso y el modo de actuar.

La Policía Local de La Unión confirmó los hechos en un mensaje difundido en su perfil oficial en redes sociales, donde detalló que durante el turno de tarde fueron movilizados tras recibir el aviso de un robo con violencia. El atracador habría sustraído algunos productos e intimidado a los trabajadores con un cuchillo.

Gracias a un testigo, los agentes obtuvieron la matrícula del vehículo. Tras la revisión de las cámaras de seguridad de los comercios afectados, el autor quedó identificado con domicilio en la diputación cartagenera de El Algar.

La Policía Local indicó que se han instruido diligencias penales que fueron trasladadas a la Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4

    Cargas policiales, cuatro detenidos y fieles granas paralizados sin acceso al Cartagonova
  5. 5 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7 Estas son las tres mejores pizzerías de la Región de Murcia, según un famoso campeonato nacional
  8. 8

    La alcaldesa de Cartagena regresa a un palco con mucho aroma a fútbol, con Rafa Mir, Mariano Sánchez y Víctor Fernández
  9. 9 Una colisión múltiple provoca grandes retenciones en el Puerto de la Cadena
  10. 10 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Atraco a punta de cuchillo en un comercio chino de La Unión

Atraco a punta de cuchillo en un comercio chino de La Unión