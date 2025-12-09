Atraco a punta de cuchillo en un comercio chino de La Unión Propietarios de este tipo de establecimientos denunciaron otros dos robos ese mismo día por una persona de las mismas características físicas e idéntico 'modus operandi'

Raúl Hernández Martes, 9 de diciembre 2025, 12:51

Un comercio multiprecio de la calle Sor Virtudes, en La Unión, sufrió en la tarde de este lunes un atraco a punta de cuchillo ocurrido sobre las 20 horas. El ladrón huyó del establecimiento a bordo de un Seat León, según relató el dependiente a los agentes.

El afectado indicó que el mismo individuo habría atracado al menos otros dos comercios multiprecio a lo largo de la tarde. Los responsables de estos establecimientos, regentados por ciudadanos chinos, se alertaron entre sí a través de grupos de WhatsApp, y aportaron la descripción del sospechoso y el modo de actuar.

La Policía Local de La Unión confirmó los hechos en un mensaje difundido en su perfil oficial en redes sociales, donde detalló que durante el turno de tarde fueron movilizados tras recibir el aviso de un robo con violencia. El atracador habría sustraído algunos productos e intimidado a los trabajadores con un cuchillo.

Gracias a un testigo, los agentes obtuvieron la matrícula del vehículo. Tras la revisión de las cámaras de seguridad de los comercios afectados, el autor quedó identificado con domicilio en la diputación cartagenera de El Algar.

La Policía Local indicó que se han instruido diligencias penales que fueron trasladadas a la Guardia Civil.

