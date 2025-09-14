Arde una nave con tractores en el polígono industrial de Ceutí Varias llamadas alertaron cerca de las 15.00 horas al 112

El estado en el que ha quedado la nave.

Un incendio ha devorado este domingo una nave del polígono industrial de Ceutí, concretamente de la zona de Los Torraos.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 14.53 horas en las que se alertaba del fuego y se advertía de que en la nave había varios tractores estacionados.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia para sofocar las llamas.

Tras la intervención, el incendio quedó extinguido sin que se registraran víctimas.

