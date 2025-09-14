La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El estado en el que ha quedado la nave. CEIS

Arde una nave con tractores en el polígono industrial de Ceutí

Varias llamadas alertaron cerca de las 15.00 horas al 112

LA VERDAD

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:02

Un incendio ha devorado este domingo una nave del polígono industrial de Ceutí, concretamente de la zona de Los Torraos.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 14.53 horas en las que se alertaba del fuego y se advertía de que en la nave había varios tractores estacionados.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia para sofocar las llamas.

Tras la intervención, el incendio quedó extinguido sin que se registraran víctimas.

