Bomberos sofocan las llamas. Bomberos del CEIS

Arde una nave abandonada en Archena

Agentes de la Policía Local avisaron al 112 al ver el aparatoso incendio

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:48

Comenta

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han intervenido en la mañana de este domingo para sofocar el incendio originado en una fábrica abandonada de Archena.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió el aviso a las 8.11 horas por parte de agentes de la Policía Local del municipio. Estos indicaron que se había originado un aparatoso incendio en una fábrica de varias alturas, aunque fuego estaba localizado en la planta baja. Además, alertaron de que podía haber entre dos y tres personas en la planta superior del edificio.

Hasta el lugar acudieron Policía Local de Archena, Guardia Civil, Bomberos del CEIS y una ambulancia Medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A las 08.34 horas, bomberos y personal sanitario llegaron al lugar, dos minutos después, el equipo sanitario se retiró tras informarles Policía Local de que no había heridos.

Tres minutos más tarde, los bomberos comunicaron que el incendio estaba contrado y cerca de las 9.00 horas se dio por extinguido, sin que se hayan registrado heridos.

